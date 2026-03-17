Lavori Abbanoa, traffico in tilt e attività in crisi: Bamonti infuriato

ALGHERO – La rotonda tra via Azuni e via Don Minzoni è oggi il simbolo di una gestione incredibile degli affidamenti incaricati da Abbanoa e subappaltati. Il traffico è completamente paralizzato, con code e disagi gravissimi per cittadini, lavoratori e mezzi di emergenza. Nel frattempo, le attività commerciali della zona stanno pagando il prezzo più alto: incassi azzerati, clienti impossibilitati a raggiungere i negozi, operatori esasperati e lasciati soli.

Sotto accusa diretta Abbanoa, responsabile di un cantiere gestito in modo inaccettabile: assenza totale di pianificazione, comunicazione praticamente nulla. Un modo di operare che sta mettendo in ginocchio un intero quartiere. Non si tratta più di semplici disagi, ma di un danno economico e sociale grave, causato da una gestione dei lavori fuori controllo.

Si pretende immediatamente: lo sblocco della viabilità da parte dell Azienda con soluzioni concrete e immediate, tempi certi e pubblici sulla fine dei lavori. La misura è colma”

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero