Fratelli d’Italia cresce ad Alghero: sede, leader e nuove adesioni. Bignami e Cocco | video

ALGHERO – “Una grande serata con la nostra comunità umana e ideale e con grande partecipazione da parte degli algheresi e tra noi il nostro capogruppo Galeazzo Bignami, che ringrazio per aver voluto essere con noi, ma per quello che si è visto: una comunità politica viva, radicata, che cresce. Grazie agli On. Mauro Rotelli, Francesco Mura e Barbara Polo , alla consigliera regionale Francesca Masala e a Fausto Piga per la vicinanza e il sostegno”, cosi le parole del capogruppo consiliare, Alessandro Cocco, che abbiamo anche intervistato nella serata di ieri, a margine dell’inaugurazione della sede di Fratelli d’Italia ad Alghero, in via Giovanni XXIII.
“Grazie agli alleati: Mario Conoci, Michele Pais, Antonello Peru, Toti Colombano, Maria Vittoria Mavi Porcu. Quando il centrodestra è presente e dialoga, si vede. E poi grazie a chi ogni giorno costruisce davvero questo percorso: Pino Cardi, Alessio Auriemma, Marco Di Gangi, Luigi Gavitelli, il direttivo, i ragazzi di Gioventù Nazionale, gli amici dei circoli di Sassari, Ozieri, Uri, Mara, Padria e di tutta la provincia. Grazie a tutti gli amici, i tesserati e i simpatizza che sono venuti stasera.
E grazie anche al solitario contestatore fuori. Significa che qualcosa si muove, che diamo fastidio a qualcuno, e che siamo sulla strada giusta. La sede sarà il luogo per fare politica vera: ascolto, idee, proposte, confronto. Un luogo aperto a chi vuole mettersi in gioco, senza scorciatoie. I prossimi mesi saranno importanti: tanto lavoro da fare per una guerra culturale e politica per costruire, passo dopo passo, un’alternativa credibile per Alghero”.