Fratelli d’Italia cresce ad Alghero: sede, leader e nuove adesioni. Bignami e Cocco | video

ALGHERO – “Una grande serata con la nostra comunità umana e ideale e con grande partecipazione da parte degli algheresi e tra noi il nostro capogruppo, che ringrazio per aver voluto essere con noi, ma per quello che si è visto: una comunità politica viva, radicata, che cresce. Grazie agli On., alla consigliera regionalee aper la vicinanza e il sostegno”, cosi le parole del capogruppo consiliare, Alessandro Cocco, che abbiamo anche intervistato nella serata di ieri, a margine dell’inaugurazione della sede di Fratelli d’Italia ad Alghero, in via Giovanni XXIII.