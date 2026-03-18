Turismo, Alghero cresce: +26% di ospiti in tre anni. Segnali positivi anche in bassa stagione

ALGHERO – Sala gremita e ampia partecipazione ieri al Quarter per l’incontro “Destinazione Alghero – Dati e nuove iniziative”, promosso dall’Amministrazione comunale per condividere con operatori turistici, strutture ricettive e associazioni di categoria i dati, le strategie e le prospettive di sviluppo della destinazione.

Nel corso dell’appuntamento, il Sindaco Raimondo Cacciotto, l’Assessora al Turismo e allo Sviluppo Economico Ornella Piras, il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e il referente dell’Azienda Speciale Parco Naturale Regionale di Porto Conte hanno presentato ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria i dati turistici relativi all’anno 2025, gli interventi finanziati con i proventi dell’imposta di soggiorno nonché le principali iniziative in programma nel 2026, con un’analisi dell’andamento della destinazione nel contesto regionale e nazionale, oltre agli aggiornamenti sugli investimenti realizzati grazie all’imposta di soggiorno, reinvestita per migliorare i servizi, la promozione e la qualità complessiva dell’accoglienza, con focus sull’ambiente, le manutenzioni, il decoro e la cultura.

«La grande partecipazione registrata è un segnale importante – ha dichiarato il Sindaco Raimondo Cacciotto – perché dimostra la volontà di fare sistema e di costruire insieme il futuro della nostra destinazione. Come Amministrazione stiamo lavorando per rendere Alghero sempre più bella, pulita, accogliente e viva tutto l’anno, attraverso interventi concreti sul decoro urbano, sui servizi e su un calendario di eventi capace di sostenere la destagionalizzazione. Il turismo funziona davvero quando una città è curata e vivibile prima di tutto per chi la abita. Ringrazio l’Assessora Ornella Piras per il grande lavoro svolto in questi mesi, che sta già producendo risultati significativi e concreti per il settore».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessora al Turismo e allo Sviluppo Economico Ornella Piras: «L’incontro di ieri conferma quanto sia fondamentale il dialogo costante con gli operatori. Condividere dati e strumenti significa mettere tutti nelle condizioni di programmare meglio e con maggiore consapevolezza. Stiamo lavorando per rafforzare la competitività della destinazione Alghero, migliorando la qualità dell’offerta e puntando su una promozione sempre più integrata, capace di valorizzare tutte le potenzialità del territorio durante tutto l’arco dell’anno».

Dall’incontro è emerso con chiarezza che la città di Alghero continua a consolidare la propria posizione tra le principali destinazioni turistiche della Sardegna, con un trend di crescita che negli ultimi tre anni appare sempre più evidente. I dati relativi al periodo 2023-2025 mostrano infatti un incremento significativo sia nel numero di ospiti sia nei pernottamenti, accompagnato da un progressivo miglioramento della capacità di attrarre visitatori anche nei mesi tradizionalmente meno frequentati.

Nel complesso, il triennio analizzato evidenzia un aumento consistente degli arrivi. Il numero di ospiti registrati nelle strutture ricettive della città è cresciuto del 26,66% tra il 2023 e il 2025, un dato che testimonia la crescente attrattività della destinazione nel panorama turistico regionale e nazionale. L’andamento appare particolarmente dinamico nell’ultimo anno: dopo un incremento del 9,35% tra il 2023 e il 2024, il 2025 ha fatto segnare un ulteriore +15,83%, segno di un’accelerazione nella ripresa e nello sviluppo dei flussi turistici.

Parallelamente cresce anche il numero dei pernottamenti, indicatore fondamentale per valutare l’impatto economico del turismo sul territorio. Nel triennio considerato si registra un aumento complessivo del 25,67%, con una crescita del 12,56% tra il 2023 e il 2024 e dell’11,65% tra il 2024 e il 2025. L’incremento dei pernottamenti dimostra non solo l’aumento dei visitatori ma anche una buona capacità della città di trattenere i turisti per più giorni, con ricadute positive sull’intero sistema economico locale, dalla ricettività alla ristorazione, fino al commercio e ai servizi turistici.

Uno degli aspetti più significativi emersi dai dati riguarda l’andamento della domanda nei mesi di bassa stagione, che comprendono gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre. Anche in questi periodi si registra un miglioramento significativo dei flussi turistici, segnale di un progressivo allungamento della stagione. In particolare, gli ospiti nei mesi meno turistici sono aumentati del 6,16% tra il 2023 e il 2024 e del 12,31% tra il 2024 e il 2025, per una crescita complessiva del 19,23% nel triennio. Ancora più marcato l’aumento dei pernottamenti, che registrano +8,81% nel primo anno e +13,41% nel secondo, arrivando a un incremento complessivo del 23,40%.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di confronto e collaborazione avviato dall’Amministrazione con il sistema turistico locale, con l’obiettivo di rafforzare una programmazione condivisa e consolidare il posizionamento della città.