“Caro gasolio, pesca in ginocchio”: Porto Torres Avanti chiede interventi immediati

PORTO TORRES – “Porto Torres Avanti richiama con forza l’attenzione sull’impatto devastante del caro gasolio sul comparto della pesca, oggi tra i principali fattori che stanno mettendo in crisi un intero settore strategico. Il costo del carburante ha raggiunto livelli tali da rendere sempre più difficile, se non impossibile, sostenere economicamente le uscite in mare. Il caro gasolio sta comprimendo i margini delle imprese ittiche, costringendo molti pescatori a ridurre drasticamente l’attività o, nei casi più critici, a fermarsi del tutto. Questa situazione si inserisce in un contesto già complesso, aggravato dalla riduzione del pescato, dall’aumento dei costi di gestione e da un quadro normativo e burocratico spesso poco favorevole. Tuttavia, è evidente che il caro gasolio rappresenta oggi l’elemento più immediato e destabilizzante per la sopravvivenza del comparto. La pesca continua a essere una categoria troppo spesso dimenticata dalle istituzioni nazionali e regionali, nonostante il suo ruolo fondamentale in termini economici, occupazionali e di presidio del territorio. Porto Torres Avanti chiede un intervento urgente e coordinato tra Governo e Regione Sardegna per affrontare l’emergenza caro gasolio, attraverso misure concrete e immediate: riduzione del costo del carburante, sostegno diretto alle imprese, alleggerimento del carico fiscale e contributivo e una strategia strutturale di rilancio del settore. “Il caro gasolio sta mettendo in ginocchio i nostri pescatori. Oggi uscire in mare non è più sostenibile e questo è inaccettabile. Stiamo parlando di una categoria che rappresenta lavoro, identità e storia della nostra città, ma che continua a essere ignorata. Servono risposte immediate: non possiamo permettere che la pesca scompaia nel silenzio generale.” Lo dichiarano i consiglieri del gruppo Spanu–Ligas. Il caro gasolio non può diventare la causa della fine della pesca italiana. Difendere i pescatori significa difendere lavoro, economia e identità dei nostri territori”.

Gruppo Consiliare Spanu–Ligas

Porto Torres Avanti