Bignami nel Nord Ovest Sardegna, “Si” al referendum e crescita di Fratelli d’Italia

ALGHERO – È stata una giornata intensa e significativa quella di ieri per Fratelli d’Italia Sassari, che ha accolto il capogruppo di FdI alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, in visita istituzionale a conferma dell’impegno del partito sul territorio. Il primo appuntamento si è svolto a Porto Torres, dove Bignami ha preso parte a una conferenza stampa presso la sala del Museo del Porto, insieme a Mauro Rotelli, commissario FdI per la provincia di Sassari, Francesco Mura, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, la deputata Barbara Polo, la consigliera regionale Francesca Masala e Gian Mario Sircana, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Porto Torres.

La giornata è poi proseguita a Sassari, presso l’ex Ma.Ter, dove l’onorevole Bignami ha partecipato a un incontro a sostegno del “Sì” al referendum sulla giustizia. A coordinare i lavori, in una sala gremita, il presidente del Circolo Luca Babudieri. L’iniziativa ha visto la presenza dei consiglieri comunali FdI di Sassari e di esponenti storici della destra sassarese. “Siamo di fronte a una riforma di portata storica per costruire una giustizia equa, libera e indipendente”. È il momento di compiere una scelta chiara e coraggiosa: i cittadini sono chiamati al voto per sostenere un cambiamento che rafforzi il sistema giudiziario e restituisca piena fiducia nelle istituzioni”, hanno commentato da Fratelli d’Italia.

La giornata si è conclusa ad Alghero con l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia, in via Giovanni XXIII 33, curata dal presidente del Circolo cittadino Pino Cardi e dal capogruppo FdI al Consiglio comunale Alessandro Cocco. “La nuova sede – hanno commentato – sarà punto di riferimento per iniziative politiche e attività sul territorio, rafforzando il legame con la comunità locale”.