Secal informa: Tari e Imu, ultima chiamata per regolarizzare la propria posizione

ALGHERO – Prosegue l’attività della Secal, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, volta a rafforzare il rapporto di informazione e collaborazione con i contribuenti. In quest’ottica sono state avviate nuove iniziative di comunicazione rivolte alla cittadinanza. L’obiettivo è invitare coloro che non hanno ancora definito il pagamento dei tributi scaduti a regolarizzare la propria posizione, così da evitare l’attivazione delle procedure esecutive.

Nei prossimi giorni Secal provvederà infatti all’invio degli avvisi ai contribuenti che risultano ancora in posizione irregolare rispetto al tributo comunale legato al servizio di raccolta dei rifiuti. A questi seguiranno anche ulteriori comunicazioni per la regolarizzazione delle posizioni relative al pagamento dell’Imu.

La società con sede a Sant’Anna ricorda inoltre che sono in corso le attività di controllo relative alla titolarità dei passi carrai e alla regolarità dei pagamenti per cartelloni e installazioni pubblicitarie, insegne e tende. «Procede l’attività della società con un’azione sempre più chiara e strutturata di informazione e comunicazione verso i cittadini, con l’obiettivo di consentire a tutti di mettersi in regola con i tributi locali e contribuire così al finanziamento dei servizi», dichiarano il presidente Piras e i componenti del direttivo Paolino e Idda