“Aeroporto Cagliari, protesta lavoratori: sciopero il 19 maggio”

CAGLIARI – “Dopo l’esito negativo dell’incontro svoltosi il 23 aprile in Prefettura a Cagliari, FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI hanno proclamato una prima azione di sciopero di 4 ore per il personale del Gruppo Sogaer dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. Lo sciopero si terrà il 19 maggio 2026 dalle 11 alle 15. Contestualmente è stata indetta anche l’astensione da tutte le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare dalle 00.01 del 24 aprile alle 23.59 del 19 maggio.

Proclamazione prima azione di sciopero e astensione dal lavoro straordinario del personale del Gruppo Sogaer – aeroporto di Cagliari.

Secondo le sigle sindacali, il confronto in Prefettura ha evidenziato ancora una volta l’assenza di risposte concrete da parte aziendale sui temi al centro della vertenza: premio di risultato, lavaggio dei DPI, ferie, maggiorazione domenicale e, più in generale, il rispetto delle condizioni di lavoro e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

“L’azienda continua a rinviare, a sottrarsi alle proprie responsabilità e a non misurarsi nel merito con richieste giuste e fondate”, dichiarano FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI. “Per questo la mobilitazione si rafforza: perché nasce da problemi reali e dalla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno garantiscono l’operatività dello scalo”.

La vertenza, aggiungono, non riguarda solo aspetti economici, ma investe anche un principio più generale di rispetto del lavoro, riconoscimento dei diritti e qualità delle relazioni industriali. “La mobilitazione rappresenta una scelta necessaria per ristabilire un equilibrio in un confronto che, fino a oggi, l’azienda ha affrontato senza una reale volontà di trovare soluzioni vere”

Mentre il dibattito pubblico si concentra sulla possibile privatizzazione dello scalo di Cagliari e su un management ormai prossimo alla scadenza, si rischia di relegare in secondo piano le prospettive e le condizioni dei lavoratori. Un aspetto che, al contrario, riteniamo centrale e imprescindibile per garantire il corretto funzionamento dell’aeroporto.

Le organizzazioni sindacali precisano infine che la protesta si svolgerà nel rispetto della normativa vigente, con garanzia delle prestazioni indispensabili e dei servizi minimi essenziali, in particolare per le attività aeroportuali e i servizi di sicurezza.

Proclamazione prima azione di sciopero e astensione dal lavoro straordinario del personale del Gruppo Sogaer”.

FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI