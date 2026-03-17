“Spazi pubblici usati per propaganda politica, Cacciotto ha superato ogni limite”

ALGHERO – «Con la delibera approvata l’11 marzo, la giunta Cacciotto ha deciso di concedere gratuitamente uno spazio della Biblioteca comunale al gruppo “Alghero per Gaza”. Una scelta grave, inopportuna e politicamente inaccettabile, perché si assegnano spazi pubblici a gruppi chiaramente schierati». Lo dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia.

«Non siamo di fronte a una generica iniziativa culturale e né ad un, seppur discutibile, patrocinio di una manifestazione, ma alla concessione senza un termine definito di uno spazio pubblico istituzionale per attività chiaramente orientate e prive di qualsiasi contraddittorio. La delibera parla esplicitamente di incontri dedicati alla letteratura palestinese promossi da un gruppo con una precisa connotazione politica. È evidente che si tratta di un uso privatistico e ideologico di un luogo che dovrebbe essere neutrale e aperto a tutti».

Per Cocco si tratta di un precedente pericoloso: «Oggi si concede spazio a un’associazione di parte, domani cosa impedisce di fare lo stesso con qualsiasi gruppo politico o militante? Le istituzioni devono garantire pluralismo, ma la sinistra ne fa strumenti di propaganda».

Il capogruppo di Fratelli d’Italia richiama anche quanto accaduto negli anni scorsi: «Sembra di rivivere il peggior schema dell’amministrazione Bruno con il ResPublica. Già lo scorso ottobre Cacciotto e la sinistra avevano fatto pagare la propaganda di sinistra ai contribuenti, con un consiglio comunale su Gaza: una passerella ideologica a spese dei cittadini. In quella sede ho scelto di rinunciare al gettone di presenza; altri hanno preferito utilizzare l’aula consiliare per propaganda».

Nel mirino anche gli assessori dell’area centrista: «Chiediamo conto del voto favorevole di chi, in passato, ha costruito la propria credibilità politica proprio sulla difesa della terzietà delle istituzioni rispetto alle derive ideologiche della sinistra. Oggi quegli stessi principi vengono completamente calpestati».

«Le istituzioni non possono essere occupate né utilizzate per iniziative di parte – conclude Cocco –. La giunta Cacciotto ritiri questa scelta e riconosca un principio fondamentale: gli spazi pubblici appartengono a tutti, non a una parte».