“Odissea Opere Pubbliche, Assessore immobile: usa scuse puerili, algheresi stufi”

ALGHERO – “Ci si chiede spesso se esista un limite alle continue e puerili giustificazioni della Giunta Cacciotto e del suo assessore alle Opere Pubbliche di fronte agli inammissibili ritardi che, puntualmente, si registrano nella realizzazione degli interventi in città. Purtroppo la risposta la stanno dando gli stessi amministratori: non esiste alcun limite”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina Bardino e Nina Ansini, che tornano a puntare il dito contro l’immobilismo dell’amministrazione comunale.”Le opere pubbliche ad Alghero risultano sostanzialmente paralizzate da due anni e gli unici deboli interventi oggi visibili sono quelli avviati dalla precedente amministrazione. Anche l’ultimo intervento di riqualificazione del Largo Costantino è infatti frutto del lavoro progettuale e delle risorse programmate dall’assessorato alle Opere Pubbliche quando era guidato da Forza Italia”.

Secondo gli esponenti azzurri, l’assessore continua a fornire spiegazioni che appaiono ogni volta diverse e sempre meno convincenti. “Assistiamo a un racconto continuo di puerili giustificazioni, nel tentativo di coprire un immobilismo ormai evidente. Prima si sostiene che la circonvallazione è “finalmente ripartita”, salvo poi constatare che la nuova rotatoria continua a creare problemi di sicurezza. Poi si afferma che i lavori erano bloccati per la scadenza della V.I.A., che ha una durata quinquennale. Infine si arriva alla spiegazione più singolare: la centrale unica di committenza del Comune sarebbe oberata di lavoro perché deve gestire una decina di appalti, e per questo motivo gli asfalti – attesi da due anni – dovranno ancora aspettare”.

“Si tratta di giustificazioni che ricordano più i primi passi degli “absolute beginners”, di chi si affaccia alla politica, che non l’operato di un’amministrazione che governa la città, mentre nel frattempo Alghero continua a pagare il prezzo dell’inerzia”.

“Lo stato di degrado e di abbandono della città è sotto gli occhi di tutti: cantieri interminabili, opere pubbliche ferme e strade trasformate in un susseguirsi di crateri. Gli algheresi meritano risposte serie, tempi certi e soprattutto un’amministrazione capace di trasformare i proclami in risultati concreti, concludono i consiglieri di Forza Italia.

Nella foto la piscina coperta ovvero una delle tante opere pubbliche comunali incompiute