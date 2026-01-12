Stop fuochi nei locali, Langella scrive a Cacciotto

ALGHERO – “Proposta di ordinanza per la sicurezza nei locali pubblici – prevenzione uso dispositivi pirotecnici Egregio Signor Sindaco, alla luce dei tragici eventi recentemente accaduti in Svizzera, che hanno causato la perdita di numerose giovani vite in seguito a un incendio sviluppatosi in un locale affollato, sento il dovere civile e politico di sottoporre alla Sua attenzione una proposta concreta di prevenzione e tutela della pubblica incolumità.

Allego alla presente un articolo di riflessione e proposta, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e l’Amministrazione comunale sull’urgenza di introdurre, anche nel Comune di Alghero, regole chiare e stringenti in merito al divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, fontanelle pirotecniche, fuochi cosiddetti “freddi”, bengala e qualsiasi altro dispositivo che produca fiamme o scintille all’interno e nelle pertinenze dei locali pubblici e aperti al pubblico.

Si tratta di una misura di prevenzione responsabile, già adottata in altri Comuni italiani, che avrebbe il duplice effetto di:

tutelare in modo concreto la sicurezza dei cittadini, in particolare dei giovani;

proteggere l’Amministrazione comunale da possibili responsabilità civili e risarcitorie in caso di incidenti.

La proposta non intende limitare le attività economiche o il diritto al divertimento, ma al contrario garantire che questi si svolgano in condizioni di massima sicurezza, evitando rischi evitabili e tragedie annunciate.

Confidando nella Sua sensibilità istituzionale e nella volontà dell’Amministrazione di anticipare i problemi anziché rincorrerli dopo eventi irreparabili, resto a disposizione per ogni eventuale confronto o approfondimento”.

Gianfranco Lancella

Segretario Nazionale di Destra Democratica Italiana.