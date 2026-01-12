Calcio, Promozione: l’Alghero di Mauro Giorico travolge anche il Bosa

ALGHERO – Un altro pomeriggio da incorniciare al “Pino Cuccuredu” per l’Alghero, che nella 18ª giornata di campionato conquista l’ennesimo successo superando il Bosa e centrando la diciottesima

vittoria consecutiva. Un ruolino di marcia straordinario che conferma e migliora il record dei

giallorossi, sempre più soli al comando.

L’avvio è equilibrato, con le due squadre attente e ordinate. Al 30’ Roccuzzo va vicino al gol

con una palla insidiosa su cui il portiere ospite riesce a intervenire. Tre minuti dopo è il Bosa a

rendersi pericoloso, ma Carta si supera con una grande parata e devia in angolo.

Al 35’ l’Alghero passa: dalla bandierina Mereu mette in mezzo, Virdis colpisce di testa trovando

la traversa e sulla ribattuta Roccuzzo è il più lesto a insaccare per l’1-0. Passano solo tre

minuti e arriva il raddoppio: cross dalla sinistra di Alessio Virdis e stacco vincente di Barboza

sul secondo palo per il 2-0. Il Bosa prova a reagire, ma senza fortuna, mentre al 46’ è ancora

Roccuzzo a colpire il palo sfiorando il tris.

Nella ripresa l’Alghero continua a controllare il gioco. Al 10’ altra parata decisiva di Carta, che

si conferma sicuro tra i pali. I giallorossi sfiorano più volte il terzo gol con Pinna, Daga e

Marras, mentre al 20’ il portiere algherese si esalta ancora su un tiro pericoloso di Pischedda.

Al 27’ l’episodio che indirizza definitivamente il match: il difensore del Bosa, Gohourou, viene

espulso per fallo di mano su una chiara occasione creata da Marras per Scognamillo. Con

l’uomo in più l’Alghero aumenta la pressione e al 33’ trova il 3-0: Marras serve un assist

perfetto per Puttolu, che non sbaglia e chiude i conti. Nel finale Scognamillo va vicino al gol

con un tiro che sfiora il palo.

Finisce con un’altra vittoria di carattere per l’Alghero, che davanti al proprio pubblico

conferma una stagione fin qui perfetta: 18 partite, 18 successi e un record che continua a

crescere.

TABELLINO ALGHERO-BOSA 3-0 ALGHERO: Carta, Milia, Mereu, A. Pinna, Marcangeli, Barboza, P.

Pinna, Roccuzzo, Mula, Daga, Virdis. In panchina: Piga, Scognamillo, Puttolu, Martinelli, Ferro,

Marras A., Nieddu, Fadda. Allenatore: Mauro Giorico. BOSA: Viale, Unali, Boukhalfa, Gohourou,

Migan, Riu, Fadda, Manca, Carta, Pischedda, Fozzi. In panchina: Arseni, Madau, Urgu, Soddu,

Spano, Del Rio, Laurenza, Cossu, Ruggiu. Allenatore: Salvatore Carboni ARBITRO: Nicola Nieddu di

Sassari. RETI: Roccuzzo (ALG), Barboza (ALG), Puttolu (ALG).