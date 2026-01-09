Sogeaal ricorda ancora il volo per Parigi (dal 18 aprile)

ALGHERO – Transavia France e SOGEAAL S.p.A. annunciano l’apertura della nuova rotta internazionale tra Parigi Orly e Alghero.

A partire dal 18 aprile 2026, il collegamento Parigi Orly – Alghero sarà operato con due voli settimanali, il martedì e il sabato, con tariffe a partire da 39 euro a tratta.

Questi voli si aggiungono alla novità assoluta del collegamento Amsterdam–Alghero e rafforzano ulteriormente la presenza di Transavia presso l’Aeroporto di Alghero – Riviera del Corallo per la stagione estiva 2026. La compagnia low-cost del Gruppo Air France-KLM collegherà infatti per la prima volta lo scalo di Alghero con l’aeroporto cittadino di Parigi-Orly, ampliando il proprio network dalla Francia e affiancando la nuova rotta da e per Amsterdam, operativa anch’essa a partire da aprile 2026.

La nuova rotta rappresenta un’importante opportunità che contribuirà allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione del territorio attraverso ulteriori connessioni con mercati strategici e ad alta vocazione turistica come quello francese, offrirà ai residenti sardi un collegamento diretto, frequente ed economicamente accessibile verso Parigi, con ricadute positive anche in termini di mobilità, relazioni culturali e opportunità professionali.

“Siamo molto lieti di inaugurare questa nuova rotta tra Parigi-Orly e Alghero, che rafforza ulteriormente la presenza di Transavia nel bacino del Mediterraneo. La Sardegna è una destinazione estremamente attrattiva, che unisce una straordinaria bellezza naturale, un ricco patrimonio culturale e un forte appeal sia per il turismo leisure sia per i viaggi di visita a parenti e amici. Con l’apertura di questo collegamento diretto, offriamo ai nostri clienti un accesso più semplice al nord dell’isola, continuando al contempo ad ampliare il nostro network da Orly con destinazioni perfettamente in linea con le aspettative dei nostri passeggeri” ha dichiarato Julien Mallard, Vice Direttore Commerciale, Transavia France

“La nuova rotta arricchisce il portfolio voli dell’aeroporto di Alghero, a conferma dell’impegno del management e della compagnia Transavia nel rafforzare la connettività aerea su Alghero e nel Nord Sardegna, connettendo l’isola alla Francia oltreché alle principali destinazioni europee” ha commentato Fabio Gallo, General Manager di Sogeaal S.p.A..

I voli sono disponibili per la vendita a partire da oggi, consentendo ai passeggeri di pianificare con anticipo i propri viaggi e la stagione estiva 2026.