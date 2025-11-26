“Scorta per l’assessore Manca: cosa accade di così grave?”

CAGLIARI – “Il Gruppo Consiliare di Forza Italia manifesta profonda preoccupazione e sincero allarme dopo la notizia, pubblicata oggi da “La Nuova Sardegna” (edizione del 25 novembre 2025, pagine 1 e 3), secondo cui l’assessora regionale Desiré Manca usufruisce di una scorta di terzo livello che normalmente viene disposta dal Ministero dell’Interno o gestita a titolo personale e a proprie spese.

Ricordiamo che una scorta di terzo livello è un dispositivo di protezione elevato, che prevede normalmente la presenza costante di almeno due unità delle forze dell’ordine, spesso armate e con auto blindata o di scorta, riservato a personalità esposte a rischi concreti e gravi, tipicamente magistrati impegnati contro la criminalità organizzata, esponenti politici nazionali sotto minaccia terroristica o figure istituzionali oggetto di pericoli oggettivi e imminenti.

Siamo seriamente preoccupati per cosa possa essere accaduto di così grave in Sardegna da giustificare un provvedimento di questa portata per un assessore regionale?

Esistono minacce reali, documentate e così serie da richiedere un livello di tutela che, nella nostra Isola, non si vedeva dai tempi più bui del banditismo o si sono addirittura delle infiltrazioni mafiose?

Esprimiamo forte condanna ad ogni forma di violenza e di intimidazione, ma proprio per questo chiediamo con urgenza massima trasparenza.

I sardi hanno il diritto di sapere se la sicurezza della propria assessora sia realmente in pericolo perché la sicurezza di chi amministra è un bene prezioso, ma la verità lo è ancora di più”.

Piero Maieli, consigliere regionale Forza Italia