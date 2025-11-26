“Italia che collabora”, convegno al Lo Quarter

ALGHERO – Dal 27 al 29 novembre, a Lo Quarter, ad Alghero, si terrà con un convegno dal titolo “L’Italia che collabora – Attrattività, ricerca, famiglie e persone – Il Nord Ovest della Sardegna verso la Inno Bay” e ricca di appuntamenti al Quarter, ai quali sono attese autorevoli presenze, dalla Commissaria della Agcom Laura Aria, al Presidente di Invitalia Sergio Schisani, al Presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, rappresentanti del il mondo dell’imprenditoria, delle associazioni, dell’Università e della ricerca scientifica. “Il progetto è quello di far nasce e ad Alghero e nel Nord Ovest della Sardegna un distretto dell’innovazione nel Mediterraneo, costruito attorno alla qualità della vita, alla ricerca, alla tecnologia e al benessere delle persone”, fanno sapere da Porta Terra.