Sassari attiva le aree cani di Porto Ferro e Fiume Santo

SASSARI – Anche per l’estate 2025, con ulteriore anticipo rispetto alle scorse stagioni, sono confermati i due spazi del litorale pensati per i bagnanti che portano in spiaggia gli amici a quattro zampe: a Fiume Santo, con un’area lunga circa 250 metri lineari e a Porto Ferro, per 60 metri. Entrambe sono fruibili dal 3 giugno. Come gli anni precedenti, inoltre, le aree saranno vicine all’ingresso al litorale e saranno ben indicate dalla cartellonistica. I proprietari dei cani avranno a disposizione anche distributori di buste e guanti e dovranno rispettare le solite regole tra cui ripulire appena il cane sporca. Gli animali devono essere iscritti all’anagrafe canina, sani e microchippati; le femmine non devono essere in calore; i cani problematici dovranno tenere sempre museruola e guinzaglio.