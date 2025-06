“Piazza Pino Piras simbolo del degrado, un’indecenza: il Sindaco intervenga”

ALGHERO – “Piazza Pino Piras è oramai diventata il simbolo del degrado di un centro storico trascurato. Oltre allo “stato indecoroso” in cui si trova la parte che si affaccia sul Largo San Francesco, per via dei lavori di riqualificazione dell’ex Caserma dei Carabinieri che languono, oggetto di una interrogazione del Gruppo di Forza Italia, oggi registriamo l’indecenza della parte posteriore della Piazza in cui i rifiuti la fanno da padroni”, cosi, nuovamente, Marco Tedde di Forza Italia Alghero che raccoglie le diverse segnalazioni di famiglie, residenti e anche turisti rispetto alla pessima situazione di degrado che, vista anche il luogo in cui trova, non può perdurare oltre.

“E’ indispensabile che la Giunta Cacciotto intervenga immediatamente per porre la parola fine ad una situazione inaccettabile, che deturpa uno degli spazi pubblici più prestigiosi e suggestivi della nostra città, e provoca le legittime proteste dei residenti, degli operatori economici e dei turisti. Uno spazio che sta regredendo allo stato in cui si trovava nel 2005, allorché la Giunta Tedde abbatté il muro della ex autorimessa dei Carabinieri che si era trasformata in una discarica, e realizzò la Piazza Pino Piras, dando la possibilità alla nostra comunità di usufruire del nuovo spazio tra il Mercato Civico e la muraglia del 500. E’ una situazione da affrontare senza ulteriori indugi, anche perché la riduzione dei flussi turistici e dei passanti provoca notevoli disagi e danni economici agli operatori commerciali, sia nella Piazza stessa che lungo la vicina Via Sassari”, lo ha dichiarato il Consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde.

ECCCO ALCUNE FOTO DELLA SITUAZIONE DI DEGRADO IN PIAZZA PINO PIRAS: