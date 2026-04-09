“Sanità, dalla Todde tanti inglesismi e pochi fatti: la realtà è un’altra”

ALGHERO – “Apprendiamo della nascita del piano contro il sovraffollamento per i Pronto Soccorso

dell’Isola targato Todde. Un insieme di linee guida che sperano di migliorare l’efficienza

ospedaliera con una regia centralizzata dei processi assistenziali.

Una sequela di acronimi e inglesismi, tra le innovazioni figurano l’istituzione delle UCRAS

(Unità di Crisi Aziendale) e l’introduzione del Bed Management, il Fast Track per ridurre il

boarding e via discorrendo.

Sulla carta una vera e propria rivoluzione. Tuttavia non possiamo non sottolineare come allo

stato attuale, queste restino semplici linee guida, che dovranno essere attuate dalle aziende

sanitarie.

Ed è proprio qui che sorgono le nostre perplessità: come potranno le aziende affrontare

questa sfida mentre la stagione estiva è ormai alle porte?

In un contesto segnato dalla fuga dei professionisti, dalla grave carenza di personale, dalla

disparità di trattamento economico tra medici a gettone e personale strutturato, ci chiediamo

con quali risorse umane, dotazioni e spazi si intenda far fronte al prevedibile e significativo

aumento degli accessi ai Pronto Soccorso dell’Isola.

Il rischio è che ci si trovi ancora una volta, di fronte alla solita ricetta fatta di parole e buone

intenzioni. Il tipico “armiamoci e partite”. Temiamo che a livello regionale, non vi sia una

piena consapevolezza della realtà quotidiana vissuta nei reparti. Continuano infatti a essere

proposte linee guida che nei fatti non vedranno mai la luce. Un esempio su tutti le linee

guida sullo STEN neonatale, che dopo oltre due anni prendono polvere in un cassetto

senza essere mai state atuate.

Per questo motivo rivolgiamo un invito alla Presidente Todde, alle parole seguano finalmente

i fatti.

Nel prossimo futuro avremo modo di verificare se quanto annunciato si tradurrà realmente in

un miglioramento concreto dei servizi sanitari e in una risposta efficace ai bisogni dei

cittadini”.

Per Prima Alghero

Massimiliano Fadda