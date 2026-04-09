“Turismo ed eventi, Porto Torres ha risposto: ora serve una strategia”

PORTO TORRES – “Il concerto dei The Kolors ha rappresentato molto più di un semplice evento di intrattenimento, configurandosi come un indicatore concreto delle potenzialità della città in termini di attrattività, capacità organizzativa e ricaduta economica.

Porto Torres ha dimostrato, nei fatti, di essere in grado di generare flussi significativi di presenze e di attivare dinamiche economiche diffuse sul territorio.

I numeri registrati sono rilevanti: oltre 30.000 presenze e una ricaduta economica stimata superiore a 1,5 milioni di euro, con benefici estesi all’intero comparto commerciale e dei servizi.

Strutture ricettive, ristorazione, attività balneari e commercio locale hanno evidenziato un incremento significativo dei volumi, confermando come eventi di questa portata possano rappresentare un volano economico reale.

Questo risultato si inserisce all’interno di una visione amministrativa che sta progressivamente orientando la città verso un modello turistico fondato sull’attrattività, sull’accoglienza e sulla capacità di generare economia attraverso eventi e flussi organizzati.

Tuttavia, il potenziale di Porto Torres non si esaurisce nella dimensione degli eventi.

La città dispone di un sistema di asset economici e territoriali di assoluto rilievo: la posizione strategica nel sistema portuale del Nord Sardegna, la connessione con l’Asinara e con i principali flussi turistici dell’area vasta, il patrimonio ambientale e balneare, la presenza di un tessuto commerciale diffuso e resiliente, nonché un’importante identità storica e culturale.

A questi si affiancano asset ancora parzialmente espressi, come il patrimonio archeologico, i siti di interesse storico e le potenzialità legate alla valorizzazione integrata del territorio urbano e costiero.

La vera sfida è trasformare questi elementi da potenziale a sistema.

Per completare questo percorso e rendere il modello realmente competitivo, è necessario compiere un ulteriore salto di qualità attraverso una piena integrazione tra turismo, cultura, archeologia, servizi e infrastrutture.

La valorizzazione coordinata di questi asset può generare un’offerta strutturata, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno, destagionalizzare i flussi e produrre benefici economici stabili e duraturi.

Solo attraverso una visione integrata è possibile consolidare un percorso di rilancio complessivo della città, superando la frammentazione e costruendo una strategia coerente di sviluppo.

La sfida è oggi di natura strategica: passare da una logica episodica a una programmazione strutturata, capace di garantire continuità e sostenibilità nel tempo.

Servono indirizzi chiari, coordinamento tra istituzioni e operatori e una pianificazione stabile che consenta di valorizzare in modo sistemico tutte le risorse disponibili.

L’obiettivo non è organizzare singoli eventi di successo, ma costruire un modello di sviluppo capace di produrre economia, occupazione e attrattività durante tutto l’arco dell’anno.

Meno episodicità, più visione e programmazione per il rilancio del territorio, più visione e responsabilità amministrativa”.

Spanu e Ligas

Gruppo Consiliare Porto Torres Avanti