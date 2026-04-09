Pasquetta, nel lido ad Alghero incivili e sozzoni: denuncia di Mulas

ALGHERO – “In qualità di Presidente della Commissione Consiliare Ambiente e Igiene Urbana, e dopo aver fatto un sopralluogo, esprimo la più ferma e decisa condanna per quanto accaduto all’indomani delle festività di Pasquetta lungo il tratto del litorale della spiaggia del Lido.

Le immagini e le segnalazioni pervenute dai cittadini restituiscono uno scenario indecoroso e inaccettabile: spiaggia deturpate da rifiuti, sporcizia diffusa e presenza di liquidi organici che hanno messo a dura prova il decoro, l’igiene e la vivibilità di un bene comune che appartiene a tutta la comunità.

Una situazione che non può più essere tollerata.

Per questo motivo, è stata convocata con urgenza per la prossima settimana una Commissione congiunta, in accordo con l’amministrazione e il Comandante della Polizia Municipale, al fine di affrontare in maniera concreta e coordinata le criticità legate all’ordine pubblico e all’igiene urbana. Le numerose segnalazioni già pervenute all’Amministrazione e alla Commissione Ambiente richiedono una riflessione seria e immediata, soprattutto in vista dell’imminente avvio della stagione estiva.

È indispensabile richiamare tutti a un forte senso di responsabilità: dagli operatori economici e turistici, che devono contribuire attivamente al rispetto delle regole, fino ai cittadini e agli avventori dei locali, ai quali è richiesto un comportamento improntato alla civiltà e al rispetto degli spazi pubblici.

Una città turistica come Alghero merita rispetto. Lo meritano i residenti, lo meritano i cittadini, lo merita il territorio.

Ben vengano manifestazioni, eventi e momenti di aggregazione, ma solo se svolti nel pieno rispetto delle norme e del vivere civile.

“La pazienza è finita di fronte a episodi di maleducazione e totale mancanza di rispetto, verranno adottate tutte le necessarie e opportune valutazioni, anche in termini di misure dure, più restrittive e controlli più incisivi. Non è più accettabile assistere a situazioni come quelle documentate.

È il momento di agire, con fermezza e responsabilità”

Christian Mulas (presidente commissione Ambiente)