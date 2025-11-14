“Rinascita Isola, nuovo poltronificio di 5 Stelle e Sinistra”

CAGLIARI – Immediata la reazione politica di Fausto Piga, Vice-Capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, a seguito dell’audizione dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, durante la presentezione del D.L. 141 sulla Ricostruzione dell’istituto Sardo Organizzazione lavoro Artigianato (I.S.O.L.A.).

“Quando erano in opposizione sinistra e movimento cinque stelle facevano la morale sui pseudo poltronifici del centrodestra – attacca Piga – ora in maggioranza non hanno cancellato le leggi tanto osteggiate, ma bensì riesumano dopo vent’anni I.S.O.L.A. con tanto di CDA e una nuova pianta organica di personale composta da dirigenti, funzionari, istruttori, assistenti e commessi, per un totale di 36 figure del sistema regione”.

Il riferimento è alle polemiche sulla legge ribattezzata “poltronificio”, voluta dall’allora governatore Christian Solinas, contro la quale si erano scagliati la scorsa legislatura il centrosinistra e i cinquestelle.

“Nella scorsa legislatura quando abbiamo rivisto l’organizzazione tecnico-politica di assessorati e presidenza, l’abbiamo fatto con la coscienza a posto e convinti che poteva essere uno strumento utile per migliorare l’azione di governo – spiega il meloniano – chi si indignava, urlava e strillava era il campolargo. Ora in maggioranza potevano dare seguito ai loro buoni propositi di moralità, invece dopo il super staff Todde, i commissari in sanità arriva anche la riesumazione di I.S.O.L.A. per la quale vengono stanziati oltre 14 milioni”.

“Non ho pregiudizi e non sono contrario a prescindere sul D.L., ci sarà modo e tempo di valutare la validità del provvedimento – conclude Piga – tuttavia non si può essere indifferenti verso le incoerenze e le contraddizioni del campo largo, se questa proposta l’avesse presentata il centrodestra, oggi cinque stelle e sinistre sarebbero sul piede di guerra, oggi invece sono incoerenti e fanno finta dimenticare la propaganda populista del passato.”