Mezzi moderni e green a Sassari e P. Torres. Alghero ancora al palo

PORTO TORRES – Mentre Alghero attende ancora un trasporto pubblico locale moderno, capillare e veramente green, i comuni maggiori del territorio, Sassari e Porto Torres in testa, vanno avanti e implementano il parco mezzi andando incontro alle diverse esigenze. Miglioramenti utili a far crescere anche il benessere dei cittadini oltre che i servizi a favore dei villeggianti.

A Porto Torres la mobilità urbana diventa più verde. Con l’arrivo di un autobus elettrico Rampini E60, concesso in usufrutto dal Parco Nazionale dell’Asinara ad ATP Sassari, prende forma un progetto che unisce sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e servizio pubblico di prossimità.

La cerimonia di ufficializzazione si è svolta questa mattina nella sede dell’Ente Parco, in via Ponte Romano 81, alla presenza del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, del presidente del Parco Nazionale dell’Asinara, Gianluca Mureddu, del presidente di ATP SpA, Alessandro Zara, del direttore dell’Ente Parco, Vittorio Gazale, e del direttore generale di ATP SpA, Roberto Mura.

Il mezzo sarà impiegato nel solo territorio comunale di Porto Torres per collegare l’area portuale – punto d’imbarco per l’isola dell’Asinara – con il centro cittadino e i quartieri periferici. Un collegamento che assume un valore simbolico: portare le persone verso il Parco dell’Asinara con un mezzo a zero emissioni, unendo idealmente la città e la sua isola nel segno della sostenibilità.

Il Rampini E60, lungo 6,11 metri e largo 2,10, con una capienza massima di 31 passeggeri, è un autobus interamente elettrico, dotato di sistemi di monitoraggio della flotta, videosorveglianza, conteggio passeggeri, bigliettazione elettronica e telecamera posteriore.

Nei test condotti da ATP in condizioni di servizio reale – con carichi equivalenti a passeggeri, percorsi misti e climatizzazione attiva – il mezzo ha raggiunto un’autonomia di circa 180 chilometri, garantendo prestazioni ideali per il servizio urbano.

Ogni corsa partirà dal capolinea di via Mare, davanti alla stazione marittima, con transito all’interno dell’area portuale, creando una connessione diretta tra porto, centro e quartieri. L’autobus sarà custodito, ricaricato e sottoposto a manutenzione ordinaria nella sede ATP di Sassari.

Con questo progetto, Porto Torres e il Parco dell’Asinara diventano un esempio di mobilità integrata e sostenibile con il sostegno di ATP, dove il trasporto pubblico non è solo un servizio ma anche un impegno ambientale condiviso. Un passo avanti concreto verso una città più pulita, silenziosa e connessa con il proprio territorio.