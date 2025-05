Raid Motonautico Internazionale a Pavia, in gara l’algherese Lucio Canu

ALGHERO – Forte dell’esperienza che l’ha visto vincitore della sua categoria nelle ultime 3 edizioni, Lucio Canu, il “driver” Algherese parteciperà al Raid Pavia – Venezia anche all’edizione 2025.

La ormai storica e rinomata competizione è la gara di motonautica in acque interne più lunga al Mondo. Rappresenta una corsa a metà strada tra la Formula 1 e la Parigi-Dakar, e si può svolgere solo grazie al grande impegno, esperienza e dedizione dei due organizzatori; Giampaolo Montavoci Presidente della Motonautica Venezia, e Angelo Poma Presidente della Motonautica Pavia. Anche per quest’anno gli organizzatori hanno lavorato sodo per garantire un alto livello di sicurezza ma senza trascurare gli aspetti agonistici e di spettacolo.

La novità è che Lucio rappresenterà ufficialmente la Città di Alghero, la sua partecipazione all’evento gode infatti del patrocinio del Comune della città che l’ha visto nascere e crescere sia professionalmente che agonisticamente.

L’appuntamento è per il prossimo 2 giugno con una partenza emozionante dalla città di Pavia: 413 chilometri da percorrere come temerariamente tra i fiumi Ticino e Po, un percorso ricco di insidie. Secche, tronchi, curvoni in cui il pericolo è dietro l’angolo con i mezzi che volano a pelo sull’acqua e picchi di velocità che superano abbondantemente i 200 chilometri orari: anche questo è il Raid. Ed è per questo che circa il 40% degli iscritti non arriva al traguardo, bisogna essere audaci, forse un po’ folli ma anche pensare alla strategia, sia nella tattica dei rifornimenti che nelle scelte del percorso: tagliare una curva può farti risparmiare chilometri e carburante ma aumenta il rischio di incidenti.

A contendersi il titolo della 72ª edizione ci saranno i grandi nomi della nautica

mondiale e degli sport motoristici, è infatti prevista la partecipazione del vero big della motonautica mondiale: Guido Cappellini, il pilota più vincente nella storia della motonautica inshore, con i suoi 10 titoli mondiali conquistati in F1. Circa 100 gli equipaggi provenienti da tutto il mondo, e tra loro anche il pilota Algherese Lucio Canu, della “LH Garage”, che sarà affiancato come sempre dalla copilota Giorgia Porcu. La sfida per questa edizione sarà ardua, infatti l’antagonista da raggiungere e possibilmente sconfiggere è il blasonato Alessandro Zamarian, veterano della motonautica internazionale, già Vincitore Assoluto della Pavia – Venezia nel 2021 nella categoria acquabike, e 5 volte Campione di Categoria.

Lucio Canu, classe 1984, di professione meccanico arriva dalle 4 ruote, ha alle spalle una lunga e blasonata carriera ed è specializzato nella guida di mezzi estremi come i dragster. Arriva alla 72ª edizione del Raid con tre successi consecutivi nella sua categoria.

Il potente mezzo col quale gareggerà – un’acquabike Yamaha GP1900 – è lo stesso col quale ha partecipato nel 2024, che sin da subito, dopo lm successo dello scorso anno, Lucio e Giorgia hanno continuato a testare, mettere a punto, “cavalcare” e provare nelle splendide acque di Alghero per trovare il giusto assetto e raggiungere le migliori performance.

«Questa sarà la quarta edizione alla quale parteciperò – le parole di Lucio Canu – la tensione è sempre altissima, gli allenamenti e la preparazione del mezzo mi hanno impegnato tantissimo, ma l’attesa ormai è finita, ancora qualche giorno e ci sarà la gara. Per me rappresentare ufficialmente la mia Città è un grande onore ma anche un grande impegno, spero di portare a casa un buon risultato. I ringraziamenti vanno tutti al mio fedele Team, in particolare la copilota Giorgia Porcu, e tutti gli sponsor che ormai da anni confermano la loro fiducia: Marina di Aquatica srl, Manì Boutique, Acquatek, APA Service, Tappezzeria “Il tappezziere”, Pani Autoricambi, Dune Viaggi e, novità per quest’anno, ultima ma non ultima, la Città di Alghero che si dimostra sempre più attenta agli sport motoristici. Posso dare un’anticipazione: stiamo lavorando con l’Amministrazione per portare un evento motonautico di caratura internazionale proprio nella mia città» conclude Lucio canu.

Alla fiducia di tutti gli sponsor quest’anno si è aggiunta anche quella del Gruppo Luciano Mele gruppoglm.it che ha generosamente messo a disposizione un comodissimo Pick-Up Ford Ranger full optional, indispensabile per raggiungere il campo di gara nella penisola, e per l’assistenza “a terra” del pilota.

Insomma, i presupposti sono buoni e c’è da scommettere che anche stavolta le appassionate e gli appassionati degli sport motoristici e nautici di Alghero e della Sardegna tutta, il 2 Giugno faranno il tifo per Lucio Canu e la “Lh Garage” al Raid Pavia – Venezia.