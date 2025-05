Raccolta rifiuti, ancora criticità: necessari più contenitori, ritiri e pulizia

ALGHERO – “Continuano a emergere criticità nel servizio di raccolta rifiuti, con numerose segnalazioni da parte dei cittadini – in particolare dalla zona di Sant’Anna – Valverde che lamentano frequenti passaggi saltati e disservizi diffusi.

Va riconosciuto l’impegno dell’assessore Selva, che sta cercando di dare risposte concrete alle problematiche del territorio. Tuttavia, la società incaricata della gestione del servizio non riesce, ad oggi, a garantire pienamente un servizio regolare ed efficiente.

Alla luce delle continue segnalazioni ricevute, ho deciso di convocare con urgenza una seduta della Commissione Consiliare Ambiente (fissata per venerdi alle ore 9.30 negli uffici secondo piano a Porta Terra), per fare chiarezza sulla situazione e individuare insieme agli attori coinvolti soluzioni efficaci, in grado di rispondere alle legittime esigenze della cittadinanza.

L’obiettivo resta quello di migliorare il servizio, tutelare il decoro urbano e restituire dignità e vivibilità ai nostri quartieri”.

Christian Mulas

Presidente della Commissione Consiliare Ambiente

Nella foto la situazione dell’agro sud di Alghero nello specifico la strada di Valverde