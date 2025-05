Bastioni, Centro Storico (e non solo) meritano più attenzione | FOTO

ALGHERO – E’ oramai da mesi che nei bastioni Marco Polo sono presenti delle transenne per mettere in sicurezza un’area oggetto di caduta di diversi calcinacci da una palazzina che si affaccia sul golfo di Alghero. A prescindere dall’arrivo della bella stagione e dunque dell’aumento di coloro che vivono e frequentano la Riviera del Corallo, sarebbe stato opportuno obbligare il privato a intervenire per tempo e non lasciare un’area di pregio in tali condizioni.

Tali problemi sono visibili in diverse zone della Città compresa l’angolo tra via XX Settembre e Piazza Sulis e ingresso largo San Francesco dove sorge una residenza privata, confinante col Bar Orange, che si trova in totale degrado ed evidente decadenza oltre che pessimo decoro. In queste situazioni, pur trattandosi di problematiche in capo non al “pubblico”, che l’Amministrazione Comunale intervenisse per impedire tali condizioni di pessimo decoro, ancora di più in pieno centro storico. Condizione che, come emerso in questi giorni, fa il paio con alcuni pregiati immobili dati in uso all’Unversità di Sassari vedi facciata, decadente, di Santa Chiara e porzione di via Cavour del Pou Salit. Inoltre nel lungomare dei bastioni Cristoforo Colombo sono caduti due pali della luce e, al netto del posizionamento del solito nastro bianco rosso e transenne, emerge la necessità che vengano sostituiti, non fra mesi, ma se possibile a breve.

Inoltre a Porta Terra, dunque uno dei principali accessi ne centro storico e fronte la sede principale del comune, da settimane sono state posizionate altre transenne per impedire il passaggio su una parte (un paio di mattonelle) della pavimentazione ammalorata. Per chiudere uno dei problemi maggiori per il decoro di Alghero e in particolare del Centro Storico ovvero lo stop, da mesi, nel cantiere dell’ex-caserma di via Simon con piazza Pino Piras totalmente inaccessibile e dunque anche in preda al degrado.

Pulizia, verde, fiori e anche più attenzione al ritiro dei rifiuti e anche nella sistemazione dell’acciottolato oltre che delle ringhiere e scalinate dei bastioni potrebbero contribuire, com’è ovvio, ad un maggiore decoro offrendo così un migliore cartolina di Alghero.