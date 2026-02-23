PSd’Az: completati gli organismi della Federazione di Sassari

SASSARI – Lo scorso 21 febbraio, nei locali della Federazione di Sassari del PSd’Az in via Roma 77, il Segretario Gavino Gaspa e la Segretaria Ammnistrativa Patrizia Simula hanno insediato la Commissione Federale di Garanzia votata dal Coordinamento di Federazione nella giornata del 13 febbraio c.a..

Dell’organismo fanno parte: l’Avv. Attilio Pinna, la Dott.ssa Marcella Sanna, il Dott. Antonio Serra, il Sig. Tore Fois ed il Sig. Francesco Deiana. La commissione al suo interno ha eletto all’unanimità l’Avv. Attilio Pinna alla carica di Presidente.

L’aver voluto eleggere la Commissione Federale di Garanzia sin dalla sua prima riunione, è stato il segnale che il Coordinamento della Federazione di Sassari ha voluto dare in materia di organizzazione interna al Partito. Dopo una decina di anni di vuoto organizzativo, determinato da un susseguirsi di commissariamenti ormai abbondantemente scaduti, la Dirigenza politica del PSd’Az del Nord-Ovest della Sardegna ha scelto da subito la strada di dare completezza a quanto previsto dalle norme Statutarie sugli organismi che regolano la vita all’interno del Partito.

Durante il Congresso di Federazione del 29 novembre 2025, sono state approvate diverse Tesi e mozioni, che saranno il filo conduttore dell’azione politica del Coordinamento di Federazione e della propria Segreteria politica. La strada da fare è tanta, le aspettative dell’elettorato Sardista pure!

Il Sardismo deve riempire ancora una volta i cuori della gente e questo può farlo solo un Partito Sardo d’Azione forte, organizzato e conscio delle proprie potenzialità e aspirazioni politiche.

Vista pertanto l’urgenza di avviare l’attività politica nel comprensorio della Città Metropolitana di Sassari, anche in previsione delle importanti scadenze elettorali in diversi Comuni della Provincia, il Segretario Gavino Gaspa ha voluto completare la Segreteria Politica della Federazione, dando seguito a quanto prevede l’art. 30 dello Statuto del PSd’Az – STRUTTURE DI FEDERAZIONE – che in tal caso recita testualmente: Il Segretario di Federazione, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Sardisti militanti: il Vicesegretario Vicario, il Responsabile Organizzativo Federale, il Responsabile per il coordinamento delle Sezioni provinciali; i quali costituiscono, con il Segretario Federale e il Segretario Amministrativo Federale, la Segreteria Politica della Federazione.

Tenuto conto di tutto ciò sono stati nominati: Il Sardista – Michele Testoni – di Ozieri, alla carica di Vicesegretario Vicario, con deleghe alle Politiche per le Zone Interne, spopolamento e Unione dei Comuni: Il Sardista – Andrea Cossu – di Ittiri, alla carica di Vicesegretario, con delega a Responsabile Organizzativo Federale; Il Sardista – Vanni Piras – di Sassari, alla carica di Vicesegretario, con delega a Responsabile per il coordinamento delle Sezioni provinciali.

Nella prossima riunione del Coordinamento il Segretario enuncerà le proprie linee programmatiche e gli ambiti tematici sui quali articolare i vari gruppi di lavoro, affinché si determinino le linee politiche della Federazione su base provinciale, dando quindi gli indirizzi politico/programmatici alle Sezioni presenti nel Territorio e a quelle che, con un’azione capillare del Gruppo dirigente Sardista, si andranno a costituire in quei paesi dove oggi è assente il simbolo dei 4 Mori