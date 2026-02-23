Torralaba, minaccia di morte la madre per denaro: arrestato

Nel corso della mattinata di sabato 21 febbraio i Carabinieri della Stazione di Torralba, con il

supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bonorva, hanno

arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti

contro familiari o conviventi commesso ai danni della madre.

L’intervento è in particolare scaturito a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al Numero

Unico di Emergenza 112 da parte della donna, la quale segnalava di essere stata poco prima

minacciata di morte dal figlio, che pretendeva insistentemente la consegna di denaro,

verosimilmente da destinare al gioco d’azzardo.

Giunti tempestivamente presso l’abitazione della donna, i militari dell’Arma hanno prontamente

bloccato l’uomo nonostante lo stesso mantenesse, anche alla presenza dei Carabinieri, un

atteggiamento intimidatorio e minaccioso nei confronti della madre.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che i maltrattamenti hanno avuto inizio

da alcuni anni protraendosi sino ad oggi con reiterati episodi di minacce e ingiurie, nonché in un

episodio di violenza fisica.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che

coordina e dirige le indagini, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Bonorva, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che ha

avuto luogo nel corso della mattinata odierna.

A conclusione dell’udienza l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta

la misura degli arresti domiciliari.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle

indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.