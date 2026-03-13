Pasqua al Forte Village

CAGLIARI – Il Forte Village celebra la Pasqua 2026 con un soggiorno speciale di due notti in pensione completa, pensato per le famiglie residenti in Sardegna e dedicato a gusto, benessere, sport e divertimento.

Dal 4 al 6 aprile, gli ospiti potranno avere l’occasione di vivere le giornate di festa immersi nello splendido scenario naturale della Sardegna meridionale, con sapori autentici, divertimento e attività per grandi e piccoli.

Durante il soggiorno, i momenti a tavola saranno protagonisti: i pranzi di Pasqua e di Pasquetta proporranno piatti autentici del territorio, ricette classiche italiane e selezioni internazionali, mentre la cena di Gala della domenica offrirà un’occasione conviviale per celebrare le festività in allegria.

Il benessere sarà al centro dell’esperienza pasquale all’Acquaforte Thalasso & Spa, grazie ad un ingresso giornaliero per ogni adulto incluso nel pacchetto. Il celebre percorso con sei vasche di acqua marina a diverse temperature e concentrazioni saline, completato da sauna, bagno turco e palestra, darà la possibilità agli ospiti di vivere un vero rituale rigenerante.

Gli appassionati di sport potranno partecipare a tornei di tennis, padel e calcio, oppure divertirsi con partite di basket e attività di svago pensate per gli ospiti di tutte le età.

I più piccoli avranno inoltre a disposizione un programma dedicato, con giochi e laboratori creativi, che renderanno le loro giornate al Children’s Wonderland divertenti e stimolanti.

A rendere ancora più speciale il lunedì di Pasquetta, sarà l’inaugurazione della nuova zip line: un’occasione unica per volare sopra il Forte Village e ammirare dall’alto la vastità del parco naturale in cui è immerso il Resort, regalando un momento di avventura e divertimento a tutta la famiglia.

Sotto il cielo primaverile della Sardegna, le serate del Forte Village si accenderanno con musica e spettacoli dal vivo, regalando momenti di gioia e divertimento.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 070 9218818 oppure inviare una mail a holiday@fortevillage.com.

