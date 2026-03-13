Verso il voto, parte la “Rivoluzione gentile” di Cappellacci

CAGLIARI – Parte dalla Sardegna il cammino della “Rivoluzione gentile”, il percorso di incontri e confronto pubblico promosso da Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, per aprire una riflessione sui valori che dovrebbero guidare la leadership e la vita pubblica. La prima tappa è in programma domani, 13 marzo, alle ore 18.00 a Pula, presso la Biblioteca Comunale (Ex Regia Pretura), nell’ambito della rassegna Incontri d’Autore organizzata dalla Fondazione Pula Cultura Diffusa con il patrocinio del Comune di Pula. L’occasione sarà la presentazione del libro “La rivoluzione gentile – verso la leadership della gentilezza”, scritto da Cappellacci, con prefazione di Gianni Letta e introduzione di Rita Dalla Chiesa. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Fabrizio Serra. Il libro propone una riflessione sul bisogno di un nuovo stile di leadership pubblica, capace di superare il linguaggio dello scontro permanente e di recuperare un alfabeto civile fondato su competenza, gentilezza e coraggio. L’incontro di Pula rappresenta il primo appuntamento di un percorso più ampio che Cappellacci intende sviluppare nei prossimi mesi attraverso incontri e momenti di dialogo pubblico. Il cammino della Rivoluzione gentile attraverserà infatti tutta la Sardegna, con tappe in tutte le province dell’isola, per poi proseguire in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Cosenza, Verona e molte altre. “La Rivoluzione gentile – spiega Cappellacci – non è uno slogan, ma un invito a riflettere sui valori che devono orientare la vita pubblica. In un tempo segnato da conflitti e polarizzazioni, c’è bisogno di riscoprire un linguaggio e una cultura della leadership che sappiano unire competenza, rispetto e responsabilità.”