“Alghero sempre più al buio, Enel potenzi il servizio”

ALGHERO – “Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento del carico antropico in città, ad Alghero si ripresenta il problema dell’approvvigionamento elettrico sia per le utenze domestiche che non domestiche. Il sovraccarico delle cabine esistenti mette a rischio la continuità del servizio nei mesi di picco, quando popolazione residente e turisti portano la domanda ai massimi livelli. Dopo l’interlocuzione con il comitato cittadino che si era costituito contro la realizzazione della cabina primaria in prossimità delle abitazioni, l’amministrazione comunale ha fatto la sua parte portando a conoscenza dell’Enel le istanze dei cittadini sulla collocazione, che ha portato il soggetto attuatore ad individuare un’area più idonea. Una soluzione che risponde alle istanze dei residenti e rende l’opera quanto mai necessaria per la sicurezza della rete. Ora è il momento di accelerare. Serve che Enel avvii immediatamente la redazione e l’approvazione del progetto esecutivo per la nuova cabina primaria. Non possiamo permetterci ritardi: Alghero ha bisogno di infrastrutture adeguate per affrontare l’estate e i prossimi anni senza il rischio di disservizi. L’ auspicio è che le interlocuzioni in corso con Enel portino allo sblocco repentino di ogni passaggio burocratico per garantire ad Alghero un sistema elettrico all’altezza ed adeguato”

Cesare Emiliano Piras Alessandro Loi

Consiglieri Comunali gruppo “Noi Riformiamo Alghero”