“Auguri a Base Popolare, noi andiamo avanti con la nostra lista”

ALGHERO – “Con la costituzione del nuovo gruppo politico “La Base Popolare” ad Alghero, che vede l’ingresso dei consiglieri comunali Bamonti e Martinelli, già espressione nelle scorse elezioni della lista civica “Noi Riformiamo Alghero ” , il gruppo politico “Noi Riformiamo Alghero” esprime i migliori auguri di buon lavoro e di buon proseguimento dell’attività politica.

Per “Noi Riformiamo Alghero” restano centrali i valori del civismo, quegli stessi valori che da tempo fa sono stati alla base della nostra scelta politica a livello locale e non solo.

Un civismo fatto di ascolto, concretezza e attenzione ai problemi reali della città.

Il gruppo consiliare “Noi Riformiamo Alghero” prosegue quindi la sua attività con il simbolo che lo rappresenta nella massima assise cittadina.

Continuiamo il nostro impegno per dare risposte, così come stiamo facendo, ai cittadini algheresi, con il coinvolgimento tutti i candidati della nostra lista che, con il loro sostegno, hanno dato il loro prezioso contributo al risultato elettorale e politico; per noi restano la linfa vitale della nostra azione politica e amministrativa.

Gruppo Consiliare “Noi Riformiamo Alghero”