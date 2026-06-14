“Forza Italia sempre più radicata in Sardegna, Pittalis ottima guida per il rilancio dell’Isola”

CAGLIAR -Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, del Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero, hanno partecipato oggi compatto al Congresso regionale di Forza Italia svoltosi a Cagliari. Una grande giornata di democrazia, partecipazione e confronto politico che ha segnato una tappa importante nel percorso di crescita e radicamento del partito in Sardegna.

Il congresso ha confermato all’unanimità Pietro Pittalis alla guida regionale di Forza Italia, al termine di un percorso unitario che ha confermato la solidità e la coesione del movimento azzurro nell’Isola. Una scelta che rafforza il partito e lo prepara ad affrontare le sfide che attendono la Sardegna nei prossimi anni.

Particolarmente significativo l’intervento del Segretario nazionale e Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha delineato con chiarezza le priorità di Forza Italia per il futuro della Sardegna. Al centro del suo intervento il diritto alla mobilità dei sardi, la necessità di affrontare con decisione il problema del caro trasporti, il pieno riconoscimento del principio di insularità, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture strategiche e l’impegno per garantire ai cittadini sardi pari opportunità rispetto al resto del Paese.

Le parole di Tajani rappresentano una risposta concreta alle esigenze di una regione che continua a pagare pesanti svantaggi derivanti dalla propria condizione geografica e che necessita di politiche capaci di valorizzarne le enormi potenzialità economiche, produttive e turistiche. ”Torniamo da Cagliari con entusiasmo e con una rinnovata determinazione – dichiarano Tedde, Peru, Bardino e Ansini –. Il congresso ha dimostrato che Forza Italia è una forza politica viva, unita e radicata nei territori. L’elezione di Pietro Pittalis e l’attenzione riservata da Antonio Tajani ai problemi della Sardegna confermano che il nostro partito è pronto a raccogliere le sfide del presente e a costruire prospettive concrete per il futuro dell’Isola”.

“Per Forza Italia – concludono gli esponenti azzurri – si apre una nuova fase di impegno politico e amministrativo. Saremo protagonisti delle battaglie per una Sardegna più competitiva, più moderna e più vicina ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da questo congresso arriva un messaggio chiaro: Forza Italia è pronta a fare la propria parte per il rilancio della Sardegna”