“Ortopedia da record, bisogna sostenere il Marino”

ALGHERO – “Presidente della Commissione Consiliare Sanità, Christian Mulas e tutta la commissione esprime pieno apprezzamento per l’elevato livello di competenza e dedizione dimostrato dall’équipe ortopedica dell’Ospedale Marino di Alghero, diretta dal primario Dott. Giuseppe Melis.

Con oltre 1200 interventi ortopedici eseguiti nell’ultimo anno, e una media mensile superiore ai 100 interventi, il reparto rappresenta oggi un’eccellenza sanitaria a livello regionale. In particolare, si segnala l’esecuzione della prima protesi totale di gomito mai realizzata presso l’ospedale: un intervento di grande valore clinico e simbolico, che testimonia il salto di qualità dell’attività chirurgica del Marino, divenuta ormai punto di riferimento non solo per Alghero e il Nord-Ovest Sardegna, ma per tutta l’Isola. L’attività ortopedica del Marino si distingue soprattutto nella chirurgia protesica, con numerose operazioni protesi di anca e ginocchio eseguite su pazienti provenienti da ogni parte della Sardegna: da Sassari, Olbia,Nuoro, da Tempio a Oristano. A dimostrazione della centralità regionale della struttura, il Marino supporta anche il Pronto Soccorso di Sassari per le urgenze ortopediche. Attualmente, il reparto può contare su un’équipe composta da sette ortopedici e sull’efficienza della prima sala operatoria, in attesa della riapertura della seconda, essenziale per incrementare ulteriormente l’attività chirurgica.Tuttavia, la commissione esprime preoccupazione per il futuro dell’ortopedia al Marino, alla luce del passaggio della gestione dall’AOU all’ASL. Desta allarme la possibile rimozione della robotica chirurgica da parte dell’Università e il ritardo nella consegna degli strumenti chirurgici già approvati, entrambi elementi cruciali per mantenere l’alto livello di qualità raggiunto.“Non è una critica, ma una richiesta chiara e costruttiva: vogliamo garanzie che quanto costruito non venga disperso, ma rafforzato. Il Marino è un patrimonio regionale che va tutelato e valorizzato.”In conclusione, il Presidente invita l’Assessore alla Sanità a fornire rassicurazioni concrete e ad accelerare l’attivazione della seconda sala operatoria, strategica per sostenere la crescente domanda di chirurgia ortopedica in Sardegna”.

Christian Mulas, presidente conmissione Sanita