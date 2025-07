“Giunta Cacciotto ancora ferma: silenzio su Porto e Aeroporto”

Bilancio amministrativo, Pais (Lega): “Nessuna critica, ma preoccupare è il non detto. Però ora al lavoro per la città”

«Forse è ancora troppo presto per giudicare le azioni di questa amministrazione, che al momento restano più nelle intenzioni che nei fatti. E proprio per questo non me la sento di criticare chi, probabilmente, deve ancora davvero iniziare a lavorare. Ma ciò che colpisce della conferenza stampa del sindaco e della sua giunta non è tanto ciò che è stato detto, quanto ciò che non è stato minimamente affrontato.»

Lo dichiara Michele Pais, consigliere comunale della Lega, commentando la conferenza stampa con cui il sindaco di Alghero e l’amministrazione hanno tracciato un primo bilancio del loro operato, fondamenta dell’azione futura.

«Nessun cenno – neppure uno, nemmeno in termini di buone intenzioni – alle periferie, all’agro e alle borgate di Alghero. Un’assenza troppo significativa per essere liquidata come una semplice svista, soprattutto in un appuntamento preparato nei minimi dettagli, dove ogni parola è programmata e soppesata.»

Pais evidenzia anche la totale mancanza di visione strategica per i principali motori economici del territorio. «Nessuna programmazione per il porto, che dovrebbe lavorare in sinergia con il Parco di Porto Conte e con una politica moderna degli approdi e della nautica. Nessuna strategia per l’aeroporto, vera porta d’ingresso per il nostro turismo e volano dell’economia locale.»

«Silenzio assoluto – aggiunge – anche sulle opere pubbliche incompiute nel cuore della città: dal municipio agli impianti sportivi, fra tutti il campo di calcio Mariotti e la piscina comunale, fermi da troppo tempo. Nessun accenno, nessuna prospettiva.»

«E, cosa ancora più grave, nessuna parola sui problemi legatissimi alla nettezza urbana, che proprio in questa estate stanno esplodendo in tutta la loro drammaticità, con disagi evidenti sotto gli occhi di residenti e turisti.»

«Così come colpisce il silenzio sul ruolo di Alghero all’interno della città metropolitana, una realtà ormai avviata ma completamente ignorata da chi oggi governa.»

«Su tutti questi temi la Lega non farà mancare il suo contributo costruttivo ma rigoroso, sostenendo le azioni buone e criticando ciò che non va bene. Come fatto sinora.

Ma più delle parole conteranno i fatti. Che da ora, però, aspettiamo e che valuteremo. Positivamente o negativamente».