“Desire’ Manca ha umiliato le imprese turistiche: chieda scusa”

ALGHERO – “Esprimiamo piena solidarietà a Federalberghi e Fipe Sardegna per quanto accaduto durante l’incontro sul bando “Solare”, disertato in modo inaccettabile dall’Assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca. Un comportamento istituzionalmente inqualificabile che dimostra, ancora una volta, la totale inadeguatezza di chi oggi ricopre un ruolo chiave per le politiche occupazionali della nostra Regione.

L’atteggiamento mostrato dall’Assessora Manca, che ha abbandonato il tavolo di confronto con presunzione e arroganza, è la plastica rappresentazione dell’incapacità di gestire situazioni complesse e di comprendere le reali esigenze del tessuto produttivo sardo. È evidente che chi oggi dovrebbe occuparsi di lavoro non ha alcuna idea di cosa significhi fare impresa, né di quanto sia delicato il momento per centinaia di imprenditori e lavoratori del turismo.

Un settore per noi importantissimo, considerato che Alghero ha una economia che si fonda in gran parte proprio sul turismo e sull’indotto che esso genera. Quindi, se i rappresentanti locali del Movimento 5 Stelle e i suoi alleati non si vergognano dell’operato della loro esponente regionale, lo facciamo noi. Perché non è più accettabile che chi è chiamato a gestire deleghe fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio si comporti come se le istituzioni fossero un feudo personale e non la casa di tutti.

Invitiamo l’Assessora a farsi un bagno di umiltà: meno selfie, più ascolto. Meno propaganda, più lavoro concreto. Le imprese e i lavoratori meritano rispetto, ascolto e risposte, non porte sbattute in faccia né dichiarazioni fuori luogo”