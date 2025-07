“Acquisto terreni Punta Giglio, sinergia Comune-Parco: atto di grande rilevanza”

ALGHERO – “L’acquisto dei terreni di Punta Giglio e Capo Caccia da parte dell’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto è uno degli atti più significativi tra i tanti punti messi a segno in questo primo anno di mandato. Un tema importante come quello della tutela dell’ambiente e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale è stato affrontato con grande impegno e con l’ottenimento di un risultato che in passato è stato più volte cercato senza successo. Bene quindi l’attività del Settore Demanio del Comune di Alghero, del Parco di Porto Conte, per una operazione che rappresenta un momento fondamentale per dare quella spinta verso il rilancio degli investimenti

grazie alle risorse pari a 2 milioni di euro per la valorizzazione del compendio di Punta Giglio, luogo di eccezionale valenza ed inestimabile rilevanza ambientale, classificato ai massimi livelli di pregio dalle istituzioni europee. Un’operazione efficace che consente alla collettività di riappropriarsi di luoghi simbolo del territorio, come la Torre della Pegna, uno dei siti di interesse ambientale tra i più pregevoli. Ma è con l’investimento delle risorse regionali che il Parco di Porto Conte potrà effettuare una lunga serie di interventi importanti nei 200 ettari diventati proprietà pubblica, con prospettive di sviluppo e opportunità di lavoro grazie al progetto integrato di conservazione durevole della fascia costiera finanziato nell’ambito dei siti Natura 2000 misura di finanziamento PR FESR SARDEGNA 2021-2027 – obiettivo specifico RSO 2.7. La prospettiva è quella dello sviluppo di interventi specifici in stretta collaborazione tra Parco di Porto Conte e Ente Foreste per la realizzazione di un piano di conservazione che avrà impatti significativi sulla protezione della biodiversità e la conservazione delle aree naturali. Azioni boschive, interventi sulla vegetazione e rinaturalizzazione di spazi, interventi a favore del Capovaccaio e del Grifone, conservazione della biodiversità: il progetto del Parco di Porto Conte consentirà infatti di intervenire con profitto su una vasta serie di ambiti fornendo importanti opportunità lavorative”.

Gianni Martinelli, capogruppo lista civica Noi Riformiamo Alghero