“Sassari senz’acqua, grave disagio da paese non civile”

SASSARI – “Nel Nord Sardegna si sta consumando una vera emergenza idrica che ci riporta, con la memoria, agli anni settanta delle grandi siccità.

Da diversi giorni numerosi Comuni del Nord della Sardegna, sono interessati da gravi interruzioni

nell’erogazione dell’acqua potabile, che causano pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana delle

famiglie, sulla salute pubblica e sul comparto turistico.

Le forniture idriche risultano ridotte, discontinue o del tutto assenti. In molti casi, l’acqua viene

garantita solo attraverso autobotti, del tutto insufficienti a coprire i fabbisogni di residenti, attività

commerciali e strutture ricettive.

Questo non è il passo che si deve tenere in un Paese civile e soprattutto per il caro bollette che

subiamo dalle Società appaltatrici del servizio.

Le cause di tanto disservizio sono da attribuire a dei banali guasti agli impianti e alla loro

manutenzione che, società strutturate come ENAS e ABBANOA hanno l’obbligo di pianificare

bene e per tempo e non nel pieno della stagione più calda e con maggior numero di residenti.

Come al solito a farne le spese sono i cittadini, che vivono situazioni di grave disagio, e gli

operatori economici, che subiscono danni incalcolabili proprio nella stagione in cui si concentrano

gli sforzi e gli investimenti dell’anno.

Serve un intervento immediato, non solo per ripristinare il servizio e garantire rifornimenti certi, ma

anche per chiarire le responsabilità e programmare soluzioni strutturali. La Regione Sardegna non

può restare in silenzio di fronte a un problema che, oltre a mettere a rischio la salute e la dignità

delle persone, mina la credibilità dell’intero sistema di gestione delle risorse idriche.

Rivolgo alla Regione un monito perentorio affinché intervenga nei confronti delle società

appaltatrici del servizio le quali, a fronte del forte costo che esigono dai cittadini e dalle imprese,

dimostrano di non essere in grado di portare avanti il loro compito”.

Francesca Masala, consigliere regionale Fratelli d’Italia