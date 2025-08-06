Minaccia un uomo col coltello, arrestato con droga

SASSARI – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 56 anni, per i reati di minaccia aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura i poliziotti della Sezione Volanti sono intervenuti nella rotatoria tra Corso Pascoli e Via Pirandello ove un individuo armato di coltello stava minacciando un automobilista.

Il pronto intervento dei poliziotti ha permesso di individuare l’uomo e di bloccarlo.

A seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti e sequestrati 14 involucri di cocaina e deldenaro.

La perquisizione, estesa anche all’abitazione dell’uomo, ha confermato i sospetti dei polizotti, infatti sono stati rinvenute ulteriori dosi di cocaina ed hashish.

Il soggetto è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.