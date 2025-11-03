“Mercati di Alghero in preda al degrado e abbandono, operatori in crisi”

ALGHERO – “Potrebbe scattare provvedimento interdittivo di carattere sanitario e strutturale. Rischi per operatori e cittadini”, cosi Michele Pais (Lega) che presenta un’interrogazione urgente in Consiglio comunale: “che fine hanno fatto i 425.000 euro stanziati dalla Regione nella scorsa legislatura per interventi di manutenzione di somma urgenza”

E aggiunge Marco Lombardi (Lega): “situazione drammatica, serve intervenire subito per salvare struttura, garantendo lavoro agli operatori. Se presenze incompatibile con l’effettuazione situazioni dei lavori, si valuti trasferimento in tensostruttura per salvare attività o, trasferimento su base volontaria, mercato civico della pietraia”