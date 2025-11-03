SASSARI – Nel corso della serata di domenica 02.11.2025, a Sorso, i Carabinieri della locale

Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché resosi responsabile del reato

di evasione dagli arresti domiciliari.

In particolare i Carabinieri, nel corso di un ordinario servizio di pattuglia volto alla

prevenzione e alla repressione dei reati nonché alla vigilanza sul rispetto delle misure

imposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno notato il soggetto mentre passeggiava per le vie

cittadine, nonostante fosse obbligato a permanere presso la sua abitazione.

L’uomo alla vista dei militari dell’Arma tentava in un primo momento di nascondersi tra le

auto parcheggiate abbassandosi tra esse venendo però prontamente individuato e

successivamente bloccato.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato dunque tratto in arresto e, su disposizione della

Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, collocato agli arresti

domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle

indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.