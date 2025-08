Mariotti, ennesima incompiuta: “Fare lo stadio fuori da centro abitato”

ALGHERO – “Abbiamo letto e subito condiviso la bellissima iniziativa, riportata sulla stampa,

dell’amico Gianfranco Langella che propone di trasformare l’area vasta del

fatiscente stadio Mariotti in un luogo più funzionale e utile per la Città, trovandosi

peraltro in un luogo inglobato ormai in centro e vicino alla ormai prossima

circonvallazione.

Da molti anni ormai il vecchio stadio è dimenticato, inutilizzato e cadente, mentre

invece potrebbe essere riconvertito in una enorme piazza con tanti posti auto e

soprattutto in un moderno terminal per autobus di linea e turistici da ubicare nel

vicino Campo sportivo don Bosco.

Inoltre, nella nuova piazza, potrebbe essere allocato il “mercatino” del mercoledì,

così da liberare dal traffico e dalle auto in sosta sia Viale Europa che l’Ospedale

Civile e la zona prospicente il lido.

Naturalmente sarebbe utile costruire un nuovo campo sportivo, commisurato alle

esigenze del calcio algherese, in una località votata allo sport come Maria Pia, già

dotata di altre strutture sportive.

In definitiva eliminando il Mariotti cambierebbe il volto di Alghero, rendendolo

più funzionale e moderno, decongestionando il traffico cittadino ormai

insostenibile e creando nuovi posti auto, oltre che una grande piazza, senza

peraltro consumare altro suolo pubblico ma rendendo utilizzabile al meglio

l’esistente.

In sintesi, crediamo fermamente che l’idea proposta da Langella possa benissimo

essere condivisa anche dalla maggioranza del Consiglio comunale, in quanto non

è una questione di destra o sinistra ma di buonsenso ed andrebbe tenuta in grande

considerazione, perché le belle iniziative non hanno colore politico”.

Massimiliano Fadda, Prima Alghero