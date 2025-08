“Il problema non è il Segretario, ma il perenne galleggiamento”

ALGHERO – “La scena politica algherese è impropriamente dominata dalla notizia del probabile cambio di guardia negli uffici del Segretario generale. Detto che comunque l’attuale garante della legittimità dell’azione amministrativa ha dimostrato serietà e competenza e non sarà semplicissimo sostituirlo, ci pare che le preoccupazioni agostane di alcuni commentatori politici difficilmente collocabili nella geografia politica cittadina, che addossano pesanti responsabilità per la paralisi amministrativa a dirigenti, sbaglino obbiettivo. I problemi di questa amministrazione non sono legati a scarsa capacità o irrequietezza di vertici della macchina amministrativa, ma della totale assenza di un progetto condiviso dell’attuale maggioranza e della mancanza di una guida che sia in grado di dare indirizzi cogenti per la realizzazione del bene pubblico e di controllarne l’attuazione. Le forze che la compongono, del tutto eterogenee e portatrici di valori non collimanti, non sono in grado di fare massa critica. Anche perché prive di un progetto comune. La Giunta è all’evidenza un insieme di assessori, ma difetta dei minimi requisiti di una squadra che avanza all’unisono. E, dulcis in fundo, il Sindaco ha serie difficoltà ad esercitare il suo ruolo in modo autorevole. E a nulla servono gli “stimoli” di alcuni autorevoli e capaci consiglieri di maggioranza, che non vengono ascoltati. Ci sono due modelli di sindaco: quello che galleggia e sta alla finestra a “vedere di nascosto l’effetto che fa”; e quello che invece nuota di buona lena verso traguardi amministrativi di crescita. Se ci sono dirigenti non in linea con le esigenze dei nostri concittadini, è il Sindaco che li deve reindirizzare. Dopo oltre un anno di amministrazione, invece, l’Amministrazione Cacciotto si esprime solo con chiare azioni di galleggiamento, propaganda e frasi ad effetto, che puntano a nascondere la sua complessiva inadeguatezza. Attendiamo chiari segnali della capacità di lavorare in modo efficace ed incisivo per la crescita di Alghero”, lo hanno dichiarato Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo di Forza Italia.