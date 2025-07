“Alghero merita visione e leadership forte, basta tentennamenti”

ALGHERO – “A un anno dal voto, serve una riflessione profonda sul nuovo equilibrio politico. Il Sindaco riprenda in mano il ruolo di guida.

Ad un anno dalle elezioni che hanno visto l’insediamento dell’amministrazione guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto, la scena politica cittadina sta vivendo una fase di trasformazione o meglio di mutamento. La politica, per sua natura, è dinamica: fatta di avvenimenti, di scelte e di riposizionamenti. È quindi fisiologico che, nel corso del tempo, possano emergere mutamenti negli equilibri tra le forze politiche che compongono la maggioranza. Tuttavia, se da un lato tali spostamenti sono normali nel tentativo di consolidare un equilibrio, dall’altro è proprio questo tentativo che, se non governato con attenzione, può generare un nuovo disequilibrio interno alla stessa maggioranza. Il recente passaggio di un consigliere comunale al gruppo di appartenenza al gruppo misto non configura una crisi politica in senso stretto, ma rappresenta un cambio di passo che impone una riflessione seria da parte dell’intera amministrazione. Questo nuovo scenario richiede infatti una ricalibratura degli assetti politici, che solo una leadership forte e consapevole può affrontare con responsabilità. “Come nel calcio – quando una squadra sta perdendo o pareggiando – è l’allenatore che deve leggere la partita e intervenire con decisione per riposizionare la formazione in campo. Oggi, quel ruolo spetta al Sindaco Cacciotto, che deve riassumere in pieno il suo ruolo di guida, con lucidità e coraggio”. La politica dichiara ancora il consigliere comunale Christian Mulas è fatta di azioni concrete, non di parole. Non basta stringersi solo la mano o dare pacche sulle spalle. È il momento delle scelte, delle strategie, della costruzione di un percorso condiviso. Il consiglio che mi permetto di dare al Sindaco è di ascoltare con attenzione le forze maggioranza e di aprire un confronto franco per ritrovare una linea comune che rafforzi l’azione amministrativa. È ora che la politica torni a essere protagonista e strumento di visione e di decisione. Solo così si potrà dare una risposta concreta ai cittadini che un anno fa hanno dato fiducia a questa amministrazione. La fase è delicata, ma può rappresentare anche un’opportunità di rilancio e consolidamento, a patto che si torni al confronto vero, alla sintesi politica e alla responsabilità collettiva”

Christia Mulas (Psd’Az)