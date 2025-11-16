Maggioranza a sinistra, “Meno sigle, quadro più snello: Mulas chiarisca”

ALGHERO – “La mia decisione di aderire al partito Europa Verde (scelta condivisa e maturata da molti dei componenti di Città Viva, con i quali abbiamo ritenuto fosse giunto il momento), con tanto di riferimenti regionali e nazionali, pone oggi l’amministrazione comunale in una situazione di vantaggio e di dialogo privilegiato con le varie Istituzioni politiche. La stessa scelta è stata compiuta dalla lista Futuro Comune per tramite della Capogruppo Consiliare Beatrice Podda, con la quale abbiamo da sempre condiviso scelte e visione amministrative e con la quale oggi ci ritroviamo in sostanza ad aderire alla lista Europa Verde a compimento del percorso politico. Questa nuova condizione porta in sostanza ed in dote una semplificazione netta del quadro amministrativo e della compagine di coalizione, ragione per cui si possono snellire i processi decisionali, politici ed amministrativi della maggioranza. Con il consigliere Christian Mulas abbiamo fin da subito condiviso l’indicazione di un assessore, non su presupposti politici, ma certamente e squisitamente tecnici e di preparazione. Questo lo possiamo affermare in quanto lo stesso Mulas, qualche tempo fa, ha abbandonato la lista Orizzonte Comune con la quale fu eletto a Giugno 2024 (partito con il quale fece l’accordo con Città Viva) per approdare al PSd’AZ e questa sua decisione non influì certamente sul cambio assessoriale. Non è chiaro pertanto cosa sia cambiato da allora. Ci chiediamo invece quale possa essere il fine di queste dichiarazioni da parte del consigliere Mulas e quali le vere ragioni della sua scelta di mettere in discussione la sua collocazione in maggioranza. Se infatti il suo passaggio all’opposizione fosse confermato la maggioranza dovrà prendere atto di questo nuovo scenario e fare le proprie valutazioni al suo interno per ripartire con maggiore slancio”.

Giampietro Moro, consigliere comunale Europa Verde / Alleanza Verdi e Sinistra