“Degrado Cimitero, mancanza di rispetto per defunti e comunità”

ALGHERO – «La situazione del cimitero di Alghero è ormai oltre ogni limite di sopportazione». Salvatore Carta e Gabriella Fadda, della Lega di Alghero, denunciano con forza le condizioni in cui versa l’area cimiteriale cittadina, evidenziando non solo le criticità legate alla mancata manutenzione complessiva, ma soprattutto il grave problema delle scale necessarie per raggiungere i loculi al quarto piano.

Molte scale sono vecchie, usurate e in condizioni ormai inadatte all’uso. Ma ciò che preoccupa maggiormente – spiegano Carta e Fadda – è che numerose altre sono state rimosse perché danneggiate e mai sostituite. Un vuoto che sta creando difficoltà enormi per tutte le persone che si recano a portare un fiore ai propri cari: «Di fatto – sottolineano – si sta impedendo a molti cittadini, soprattutto anziani, di salutare i propri defunti. È una situazione indegna per una città come la nostra e non più tollerabile».

La Lega solleva anche il tema della sicurezza delle cosiddette “scale mobili”, ormai ampiamente superate: «Occorre sostituirle con scale ancorate su binari, più stabili, più sicure e soprattutto accessibili anche alle persone con difficoltà motorie. È una richiesta di semplice buon senso che l’amministrazione continua a ignorare».

Secondo Carta e Fadda, l’unica cura riservata al cimitero negli ultimi mesi è stata quella delle “operazioni cosmetiche”: qualche intervento di sistemazione floreale, senza però alcuna azione strutturale. «Fiori e abbellimenti non servono a nascondere l’abbandono – dichiarano –. È passato un anno e non solo nulla è stato fatto, ma la situazione è addirittura peggiorata. Il Comune non ha dato alcun segnale di voler invertire la rotta rispetto alle mancanze del passato».

I rappresentanti della Lega richiamano anche la necessità, ormai non più rinviabile, di internalizzare la gestione del cimitero, abbandonando la scelta della gestione esterna affidata a ditte private: «Una soluzione che si è rivelata fallimentare. Il servizio va riportato sotto il controllo diretto del Comune per garantire efficienza, qualità e rispetto per i cittadini». Sul tema è intervenuto più volte anche il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, che ha depositato una nuova interrogazione per chiedere conto all’amministrazione delle mancate azioni e per sollecitare interventi immediati, concreti e risolutivi. «Il cimitero – concludono Carta e Fadda – è un luogo sacro e merita rispetto. Lasciarlo in queste condizioni significa mancare di rispetto non solo ai defunti, ma alla nostra intera comunità».