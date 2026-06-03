“Suoli pubblici, regolamento vessatorio: urgono modifiche”: odg di Pais

ALGHERO – Pesa sempre di più l’assenza di strumenti pianificatori. In particolare i piani del commercio, litorali, servizi e traffico. Tale gravità è palesata anche dai recenti accadimenti che, in taluni casi, sono (anche) l’effetto di regole certe e condivise coi comparti e professionisti di riferimento. Mentre, senza tali strumenti, cresce la discrezionalità e con essa, per certi versi, anche il diffuso “far west”, ad esempio, dei tavolini o dell’intrattenimento serale e notturno. Eppure gli imprenditori algheresi vorrebbero avere delle indicazioni chiare per investire e creare delle situazioni non (più) approssimative, ma di maggiore qualità e all’altezza del nome di Alghero. Poi, ovvio, la domanda non manca e gli incassi sono sempre piuttosto corposi, ma non si considera quello che si perde, a fronte di ciò che si sta guadagnando. Insomma, si va avanti con “meglio l’uovo oggi che la gallina domani”. Ed è un errore. In questo quadro, per Michele Pais, consigliere comunale della Lega, si inserisce anche il caso di un’attività, e non solo, rispetto alla concessione del suolo pubblico. Per questo motivo, l’esponente di Centrodestra ha prodotto un ordine del giorno.

“Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Generale

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Modifica del Regolamento comunale per la concessione dei suoli pubblici al fine di garantire equità e tutela delle attività economiche esistenti

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO

Premesso che

il Consiglio comunale ha recentemente approvato il nuovo Regolamento per la concessione dei suoli pubblici, con l’obiettivo di disciplinare in modo più organico e uniforme l’occupazione degli spazi pubblici da parte delle attività economiche;

l’applicazione del nuovo regolamento ha comportato, nella quasi totalità dei casi, il rinnovo delle concessioni precedentemente in essere, seppure con ridimensionamenti delle superfici autorizzate;

risulta tuttavia che almeno un’attività economica sia stata completamente esclusa dalla possibilità di ottenere una concessione di suolo pubblico, con conseguenze particolarmente gravose per la prosecuzione dell’attività stessa;

Considerato che

tale situazione rischia di generare un’evidente disparità di trattamento rispetto agli altri operatori economici interessati dal nuovo regolamento;

una simile esclusione totale potrebbe essere percepita dall’opinione pubblica come una misura adottata nei confronti di un singolo soggetto, alimentando interpretazioni che non corrispondono certamente allo spirito con cui l’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale hanno approvato la nuova disciplina;

si ritiene infatti di escludere qualsiasi intento discriminatorio o ritorsivo da parte dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, il cui unico obiettivo è stato quello di regolamentare l’utilizzo del suolo pubblico nell’interesse generale della città;

dietro ogni attività economica vi sono persone, famiglie, lavoratori e investimenti che contribuiscono alla vitalità economica e sociale della comunità algherese;

l’azione regolamentare dell’ente deve perseguire il giusto equilibrio tra l’interesse pubblico, il decoro urbano e la tutela del tessuto produttivo locale, evitando per quanto possibile che l’applicazione delle norme possa determinare la chiusura di attività economiche o mettere in grave difficoltà famiglie che da esse traggono il proprio sostentamento;

Ritenuto

necessario verificare gli effetti concreti prodotti dal nuovo regolamento e intervenire laddove emergano situazioni di particolare penalizzazione non coerenti con i principi di equità e ragionevolezza che devono ispirare l’azione amministrativa;

opportuno apportare le necessarie modifiche regolamentari affinché nessun esercente che in precedenza disponeva legittimamente di una concessione di suolo pubblico venga totalmente privato della possibilità di continuare a svolgere la propria attività attraverso forme compatibili con il nuovo assetto regolamentare;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ad avviare con urgenza una verifica degli effetti applicativi del vigente Regolamento per la concessione dei suoli pubblici;

a predisporre e sottoporre all’esame del Consiglio comunale le necessarie modifiche regolamentari affinché nessun esercente già titolare di concessione di suolo pubblico risulti penalizzato in misura tale da essere totalmente escluso dalla possibilità di ottenere spazi pubblici, fatti salvi i casi di oggettiva e comprovata incompatibilità con esigenze di sicurezza, viabilità o interesse pubblico prevalente;

a individuare soluzioni tecniche e amministrative che consentano di contemperare le finalità di tutela del decoro urbano e dell’interesse pubblico con la salvaguardia delle attività economiche esistenti;

a promuovere un confronto con le associazioni di categoria e con gli operatori interessati, al fine di garantire una disciplina equilibrata che non comprometta la continuità aziendale e i livelli occupazionali.

Michele Pais

Consigliere comunale Lega