Violenza contro la moglie, arrestato un algherese

ALGHERO – Nella giornata di lunedì 1° giugno 2026, ad Alghero, i Carabinieri del Nucleo

Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un

uomo gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e sequestro

di persona ai danni della coniuge.

L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito a seguito di una richiesta di supporto pervenuta al numero di emergenza 112 che segnalava una lite in corso. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza dell’uomo che ha inizialmente riferito che si era verificato un lieve alterco con la moglie. I Carabinieri hanno avviato immediati e meticolosi accertamenti al fine di rintracciare la donna, facendo emergere una dinamica dei fatti totalmente diversa. Infatti è stato appurato che, al culmine di una lite, la vittima sarebbe stata chiusa a chiave all’interno della camera da letto, immobilizzata mediante la legatura dei polsi con una corda e imbavagliata. Inoltre l’uomo avrebbe rasato i capelli e le sopracciglia alla malcapitata, colpendola ripetutamente al volto e alla testa.

La donna, fortemente scossa e impaurita, è successivamente riuscita a fuggire dall’abitazione, approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato inizialmente ristretto presso le camere di

sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Sassari e nella mattinata odierna, su

disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini,

l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, in attesa

dell’udienza di convalida. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna”, così dai Carabinieri