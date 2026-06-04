Treno Idrogeno, altro mistero di Alghero: Mulas fissa una Commissione

ALGHERO – “Treno a idrogeno Alghero–Aeroporto, Christian Mulas chiede un sopralluogo e la convocazione di una Commissione congiunta Ambiente, Urbanistica e Attività Produttive.

Il Presidente della Commissione Consiliare Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas, annuncia la richiesta di un sopralluogo istituzionale presso i cantieri relativi al progetto della nuova bretella ferroviaria Alghero Centro Aeroporto di Fertilia e dell’impianto per la produzione di idrogeno verde previsto nell’area di Mamuntanas.

La richiesta prevede il coinvolgimento di ARST S.p.A., soggetto attuatore e stazione appaltante dell’opera, e dell’impresa incaricata dei lavori, al fine di consentire ai commissari comunali di verificare direttamente lo stato di avanzamento del progetto, che rappresenta un investimento complessivo di 237,7 milioni di euro.

Il piano infrastrutturale prevede la realizzazione della nuova linea ferroviaria che collegherà il centro di Alghero con l’aeroporto di Fertilia, attraversando l’agro, e sarà supportata da una centrale dedicata alla produzione e all’approvvigionamento di idrogeno verde destinato all’alimentazione dei convogli.

«Ritengo indispensabile dichiara Christian Mulas che il Consiglio comunale e le sue commissioni possano avere un quadro aggiornato e completo sullo stato dei lavori, sulle prossime fasi operative e sugli impatti che l’opera avrà sul territorio. Per questo motivo chiederò la convocazione di una Commissione congiunta tra Ambiente, Urbanistica e Attività Produttive, oltre a un sopralluogo con ARST e l’impresa esecutrice».

Il progetto continua infatti a essere al centro di un ampio dibattito pubblico. Da una parte vi è la necessità di portare avanti un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e per non perdere le risorse finanziarie stanziate; dall’altra, residenti e comitati hanno più volte manifestato preoccupazioni legate al consumo di suolo agricolo, agli effetti sull’agro algherese, alla trasparenza dell’iter progettuale e alla percezione di un’opera che, secondo molti cittadini, non avrebbe visto un adeguato percorso di coinvolgimento della comunità.

Attualmente i lavori risultano in corso nell’area di Mamuntanas, mentre nelle prossime fasi il cantiere interesserà anche zone private dell’agro, in particolare nelle aree di Tanca Farrà e Sa Segada, dove sono previste procedure di esproprio e nuove lavorazioni per arrivare al completamento dell’opera.

L’obiettivo della Commissione conclude Mulas è fare chiarezza sul cronoprogramma, conoscere le prossime fasi dell’intervento, verificare eventuali criticità e garantire la massima informazione alla cittadinanza. Su un’opera così rilevante per il futuro di Alghero è necessario assicurare trasparenza, confronto e aggiornamenti costanti.

A tal proposito si chiede al presidente del consiglio che prima della convocazione della massima assise che esporrà il lavoro della commissione speciale istituita proprio per valutare progetto e ricadute sul territorio che essa sia anticipata da una commissione sui luoghi interessati al progetto per rendere edotti i commissari sullo stato dei lavori”.

Christian Mulas Presidente della Commissione Consiliare Ambiente