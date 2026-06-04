Piazzale Capo Caccia, nuove panchine all’ingresso delle Grotte di Nettuno

ALGHERO – Posizionati nuovi arredi a Capo Caccia realizzati interamente con materiali di riciclo provenienti dallo spazzamento delle strade. “Può sembrare un intervento semplice, ma ha un valore importante perché riguarda il rispetto e l’accoglienza che vogliamo garantire ai nostri ospiti”, sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. “Dopo anni, chi sceglie di visitare la Grotta di Nettuno, uno dei luoghi simbolo della nostra destinazione, può finalmente attendere il proprio turno in modo più dignitoso. Allo stesso tempo, abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione all’ambiente, utilizzando materiali completamente riciclati e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare”.