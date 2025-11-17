Calcio, Promozione: l’Alghero vince 2 a 1 contro l’Atletico Bono

ALGHERO – L’Alghero va sotto, domina e alla fine vince ancora. Al “Pino Cuccureddu” i giallorossi

superano l’Atletico Bono per 2-1 al termine di una gara incredibile, segnata da un numero

impressionante di occasioni da gol e da una rimonta costruita con carattere, qualità e

determinazione.

La partita si mette subito in salita: dopo appena tre minuti, alla prima sortita offensiva degli

ospiti, il Bono trova il vantaggio sfruttando un inserimento centrale che sorprende la difesa.

Una doccia fredda per l’Alghero, che pure aveva cominciato benissimo il match.

La reazione è immediata. Baraye sfonda a sinistra, entra in area e serve a rimorchio Virdis, che

calcia a botta sicura ma trova il primo miracolo della giornata del portiere avversario. Da qui

in avanti è un assedio.

Sugli sviluppi di un corner, Pinna svetta e costringe nuovamente il portiere alla parata in volo.

Dal secondo angolo nasce un’altra occasione gigantesca: ancora Pinna, ancora di testa,

questa volta colpisce la traversa; sulla respinta un difensore salva sulla linea e mette di nuovo

in angolo.

L’Alghero continua a spingere: Barboza di testa sfiora il palo, poi Virdis anticipa il portiere in

uscita ma la palla esce di un soffio. Si gioca praticamente a una porta sola.

Altra chance colossale: Scognamillo colpisce la traversa e la palla danza sulla linea.

Termina 0-1 la prima frazione di gioco.

Appena iniziata la ripresa il portiere compie un altro intervento prodigioso sempre su

Scognamillo, poi ancora traversa nella stessa azione e infine un altro salvataggio sulla linea

degli ospiti.

Il gol è nell’aria e arriva meritato: angolo di Roccuzzo e stacco imperioso di Barboza che firma

l’1-1 e fa esplodere il “Cuccureddu”.

La musica non cambia, Alghero arrembante, Atletico Bono schiacciato. Scognamillo va vicino

al raddoppio, poi fioccano altre occasioni ma la porta sembra stregata.

Il destino si sblocca all’improvviso: palla al limite, Felipe Roccuzzo salta due uomini, si libera,

carica il destro e lascia partire un rasoterra imprendibile che si infila all’angolino. 2-1 e

rimonta completata.

Nel recupero Marras ha l’occasione per chiudere i conti in contropiede, trovandosi solo

davanti al portiere: prova il pallonetto ma la palla termina alta.

È l’ultima emozione di una partita dominata e vinta con pieno merito dall’Alghero, che

continua la sua corsa in vetta confermando la sua solidità.

TABELLINO ALGHERO-ATLETICO BONO 2-1 ALGHERO: Piga, Baraye, A. Pinna, Fadda, P. Pinna,

Chessa, Barboza, Roccuzzo, Carboni, Scognamillo, Virdis. In panchina: Carta, Cossu, Mula,

Manunta, Daga, Oggiano, Marras, Martinelli, Mereu. Allenatore: Mauro Giorico. ATLETICO BONO:

Fodde, Sosa, Caballero, Canu, Manca, Marrone, Solinas, Serra, Meloni, Piriottu, Passalenti. In

panchina: Aquilon, Dieng, Mameli, Piu, Pireddu, Pitirra, Ruiu. Allenatore: Giuseppe Pinna ARBITRO:

Camilla Galitzia di Cagliari. RETI: Solinas (A.B.), Barboza (ALG), Roccuzzo (ALG).