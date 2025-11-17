Avs sempre più centrale: “Nessun rimpasto, zero crisi: avanti bene così”

ALGHERO – “Nessuna frattura, nessun rimpasto, nessuna ombra sulla compattezza della squadra”, così Anna Arca Sedda capogruppo consigliare di Alleanza Verdi e Sinistra, aggregazione politica che, tra l’altro contiene anche Europa Verde, realtà in crescita grazie all’ingresso di Giampietro Moro che pone, potenzialmente, ma di fatto lo è, il gruppo in testa come maggior numero di consiglieri: in totale 5, se si considera, com’è doveroso, anche il sindaco Cacciotto. A seguire Noi Riformiamo Alghero e Partito Democratico, ognuno con 4 consiglieri.

Considerando anche questo aspetto, la consigliera Arca Sedda, non può che essere soddisfatta e guardare con un solido ottimismo al prossimo futuro politico della maggioranza, sempre più a sinistra. “Il progetto di AVS ad Alghero è solido e trasparente. La nostra squadra è chiara e definita: io come capogruppo, il consigliere Gianpiero Occhioni e l’assessore Roberto Corbia, nostro riferimento in Giunta. Non cerchiamo rimpasti e non viviamo alcuna fase di incertezza”.

“Siamo e resteremo una forza leale e determinante per la maggioranza che sostiene il Sindaco, continueremo a lavorare in sintonia con la coalizione e con il Sindaco, concentrandoci su ambiente, giustizia sociale e sviluppo sostenibile, nel solco del mandato affidatoci dagli elettori”.